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Netflix: Έτοιμη για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων της 4ετίας – «Ψαλίδι» σε 1.000 θέσεις εργασίας
Επιχειρήσεις
16:46 - 14 Οκτ 2026

Netflix: Έτοιμη για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων της 4ετίας – «Ψαλίδι» σε 1.000 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom

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Η Netflix προχωρά σε περικοπή του 6% του προσωπικού της, δηλαδή περίπου 1.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων από το 2022, την ώρα που η εταιρεία αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και χαμηλότερη αλληλεπίδραση των συνδρομητών με την πλατφόρμα.  

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι, Γκρεγκ Πίτερς και Τεντ Σαράντος, ενημέρωσαν τους εργαζομένους με ηλεκτρονικό μήνυμα το πρωί της Τετάρτης, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών θα αφορά τα τμήματα προϊόντων, τεχνολογίας, νομικών υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού του κολοσσού του streaming. «Η αποστολή μας, να ψυχαγωγούμε ολόκληρο τον κόσμο, είναι φιλόδοξη και η υλοποίησή της απαιτεί πειθαρχία ως προς το πού δίνουμε προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό και στους πόρους μας», ανέφεραν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Για να αντιμετωπίσει την πτώση της αλληλεπίδρασης, η Netflix έχει δοκιμάσει διάφορους τρόπους ώστε οι συνδρομητές να περνούν περισσότερο χρόνο στην υπηρεσία: πρόσθεσε κανάλια με ζωντανό πρόγραμμα, πρόσφερε συνδυαστικά πακέτα με άλλες υπηρεσίες streaming και ενέταξε στην πλατφόρμα βιντεοσκοπημένα podcast και εκπομπές δημιουργών του YouTube, καθώς και ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις και εκδηλώσεις.

Αν και το ποσοστό αποχώρησης των συνδρομητών της είναι με διαφορά το χαμηλότερο στον κλάδο, λίγο πάνω από 2% στις ΗΠΑ σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Antenna, η μετοχή της έχει χάσει πάνω από 40% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η Netflix δεν είναι η μόνη εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας που περικόπτει προσωπικό, αφού τόσο η Disney όσο και η Amazon έχουν μειώσει σημαντικά τους εργαζομένους τους τους τελευταίους μήνες.

Οι Πίτερς και Σαράντος δήλωσαν ότι η εταιρεία θα «συνεχίσει να επενδύει δυναμικά σε τομείς με υψηλό αντίκτυπο», κάτι που όμως απαιτεί «στοχευμένες επιλογές σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους συνδρομητές, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους επενδυτές μας».

Οι περικοπές γίνονται μία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση των επόμενων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τους δύο συνδιευθύνοντες, η εταιρεία παραμένει εντός τροχιάς για τους στόχους κερδών του συνόλου του έτους.

Την τελευταία φορά που η Netflix είχε ανακοινώσει μαζικές απολύσεις, τον Ιούνιο του 2022, είχε προηγηθεί η πρώτη τριμηνιαία απώλεια συνδρομητών έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία.

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