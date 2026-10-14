Σταθεροποίηση αποδόσεων στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Η Λαγκάρντ αποκλείει παρέμβαση στη Γαλλία

Σταθερή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Η προηγούμενη συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από ισχυρές εισροές θεσμικών κεφαλαίων σε τίτλους μακρύτερης διάρκειας, γεγονός που βοήθησε να ομαλοποιηθεί η καμπύλη αποδόσεων.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις δηλώσεις της Προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μείωσε τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα παρέμβει στην αγορά των γαλλικών ομολόγων, παρά τη μεγάλη δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία.

Το γερμανικό 10ετές, το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, παρέμεινε στο 3,454%, λίγο πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας, που είχε σημειωθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με το Investing.com, η υποχώρηση των αποδόσεων στις μακρύτερες λήξεις οφείλεται σε θεσμικούς επενδυτές που ήθελαν να κλειδώσουν τις υψηλές αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων.

Αντίθετα, το γερμανικό 2ετές κινήθηκε κοντά στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο εβδομάδων, αφού οι αγορές χρήματος συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη τις επίμονες πιέσεις από το κόστος της ενέργειας και τις ενισχυμένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Σε άλλες χώρες, το γαλλικό 10ετές υποχώρησε στο 4,81%, το ελληνικό στο 4,35%, το ιταλικό στο 4,52% και το ισπανικό στο 4,059%.

Στις ΗΠΑ, το 10ετές ομόλογο έμεινε αμετάβλητο στο 5,197%, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε πέσει σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων. Εκείνη η πτώση ήταν αποτέλεσμα της στροφής των επενδυτών σε ασφαλέστερα assets, μετά το έντονο κύμα πωλήσεων στις αμερικανικές μετοχές, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα.

Γαλλία: Η Λαγκάρντ αποκλείει προς το παρόν παρέμβαση της ΕΚΤ

Η αγορά γαλλικών ομολόγων, που τις τελευταίες εβδομάδες δέχεται έντονες πιέσεις λόγω του πολιτικού αδιεξόδου και της χειροτέρευσης των δημόσιων οικονομικών, δεν αντέδρασε ουσιαστικά στις δηλώσεις της Λαγκάρντ.

Σε συνέντευξη στο Reuters, στο περιθώριο των συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Πρόεδρος της ΕΚΤ προσπάθησε να περιορίσει τις εκτιμήσεις ότι η Φρανκφούρτη θα μπορούσε να θέσει σε εφαρμογή έκτακτα νομισματικά εργαλεία για να συγκρατήσει το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Τόνισε ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη των ίδιων των γαλλικών πολιτικών δυνάμεων, που πρέπει να προχωρήσουν σε ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή και όχι να στηρίζονται στην κεντρική τράπεζα.

Με αυτή τη στάση απομάκρυνε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Μέσου Προστασίας της Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής (TPI), του εργαλείου της ΕΚΤ για αδικαιολόγητες και άτακτες διαταραχές στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Το μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές είναι ότι τα γαλλικά ομόλογα (OAT) θα συνεχίσουν να τιμολογούνται με υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για όσο διάστημα παραμένει αβέβαιη η πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καλείται να διαχειριστεί ένα προβλεπόμενο έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ μέσα σε ένα βαθιά κατακερματισμένο κοινοβούλιο, όπου η συναίνεση για περικοπές δαπανών είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Αναμονή για τον αμερικανικό πληθωρισμό

Εκτός από τα γαλλικά θέματα και τα μηνύματα της ΕΚΤ, οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων κινούνται συγκρατημένα, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ την Τετάρτη. Η ανακοίνωση θεωρείται κρίσιμη για την εκτίμηση της πορείας των επιτοκίων, στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Οι διαρκείς γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή κρατούν τις τιμές της ενέργειας ψηλά, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους ότι ο πληθωρισμός θα αποδειχθεί πιο επίμονος από το αναμενόμενο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος αναζητούν σημάδια για το αν οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να κρατήσουν τα επιτόκια υψηλά για περισσότερο χρόνο.

Ένα υψηλότερο των προσδοκιών νούμερο για τον αμερικανικό πληθωρισμό θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα αύξησης των αποδόσεων, τόσο στα αμερικανικά όσο και στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των συνεδριάσεων νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους, των δημοσιονομικών κινδύνων και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.