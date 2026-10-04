Κυψέλη: Σοβαρές ζημιές σε 14 πολυκατοικίες – Τι εισηγείται το ΤΕΕ

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση των πολυκατοικιών τους μετά τις ζημιές που εμφανίστηκαν στην περιοχή και συνδέονται με τα έργα του μετροπόντικα.

Οι κάτοικοι ζητούν την αποκατάσταση των ζημιών, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των κτιρίων, αλλά και διασφαλίσεις ότι η επανέναρξη των εργασιών δεν θα προκαλέσει νέα προβλήματα. Η συμμετοχή στη συγκέντρωση ήταν μεγάλη, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση των κατοικιών τους.

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα στην υπόθεση δημιουργεί το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο παραδόθηκε στην Ελληνικό Μετρό και στον Δήμο Αθηναίων.

Σοβαρές ζημιές σε 14 πολυκατοικίες

Το ΤΕΕ διαπιστώνει σοβαρές ζημιές και προβλήματα στατικότητας στις 14 πολυκατοικίες που εξέτασε και εισηγείται την εκκένωσή τους, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και στήριξης.

Πρόκειται για την πρώτη σαφή εικόνα της κατάστασης, περίπου οκτώ μήνες μετά την εμφάνιση των πρώτων ζημιών στην περιοχή.

Η σύσταση για εκκένωση συνδέεται με την ανάγκη να πραγματοποιηθούν οι εργασίες επισκευής και στήριξης με ασφάλεια. Το πόρισμα δεν αναφέρεται σε άμεσο κίνδυνο για τους κατοίκους που βρίσκονται σήμερα στα διαμερίσματά τους, ωστόσο επισημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβεβαιώσει για τη συμπεριφορά των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.

Οι 14 από τις 85 πολυκατοικίες

Ο έλεγχος του ΤΕΕ δεν αφορούσε το σύνολο των κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη που επηρεάζεται από τα έργα του μετροπόντικα.

Συγκεκριμένα, από τις 85 πολυκατοικίες της συγκεκριμένης ζώνης, εξετάστηκαν οι 14, καθώς η Ελληνικό Μετρό είχε ζητήσει από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει έλεγχο σε αυτές.

Τα ευρήματα για τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες αποτελούν, επομένως, το πρώτο μέρος της εικόνας για την κατάσταση των κτιρίων στην περιοχή.

Τι αναφέρει η Ελληνικό Μετρό

Η Ελληνικό Μετρό ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το πόρισμα του ΤΕΕ και ότι θα αξιολογήσει τις βλάβες και τα ευρήματα που καταγράφονται σε αυτό.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, θα προτείνει τις παρεμβάσεις που θα κρίνει αναγκαίες.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν εδώ και μήνες συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ζημιές και τα μέτρα που θα ληφθούν πριν από την επανέναρξη των εργασιών.

Η θέση του Δήμου Αθηναίων

Το πόρισμα έχει παραδοθεί και στον Δήμο Αθηναίων, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να επιβεβαιώνει την ύπαρξή του.

Πλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται η εφαρμογή των συστάσεων του ΤΕΕ για τις 14 πολυκατοικίες, αλλά και το επόμενο βήμα για τα υπόλοιπα κτίρια της ζώνης που επηρεάζεται από τα έργα του μετροπόντικα.