Αποστολάκη κατά Πιερρακάκη: Τι δεν μας είπε για τις 120 δόσεις και τους πλειστηριασμούς

Στον Κυριάκο Πιερρακάκη απαντά μέσω βίντεο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις 120 δόσεις και τους servicers.

Η παρέμβασή της έρχεται μετά το βίντεο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο παρουσιάζει τη νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις, καθώς και τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο.

Το βίντεο της Μιλένας Αποστολάκη ξεκινά με τη φράση «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης», με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να θέτει επτά ερωτήματα προς τον υπουργό.

«Γιατί κώφευαν για τις 120 δόσεις; Γιατί εξαιρέθηκαν οι οφειλές μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2024; Γιατί δεν προβλέπει τίποτα για όσους συνεπώς αποπληρώνουν;», αναφέρει αρχικά.

Στη συνέχεια στρέφεται στο ζήτημα των servicers, ρωτώντας γιατί, κατά την ίδια, «δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανεξέλεγκτους servicers όταν απορρίπτουν την πρόταση του οφειλέτη» και γιατί το πλαφόν της προκαταβολής δεν συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει ακόμη το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρωτώντας γιατί δεν επανέρχεται σχετικό πλαίσιο «για να αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί».

Κλείνοντας, σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αναφορά του υπουργού σχετικά με τους συνεπείς οφειλέτες:

«Ποιον κοροϊδεύει όταν λέει ότι χάρη στη δική του παρέμβαση δεν θα γίνονται πλειστηριασμοί όταν είναι συνεπής ένας οφειλέτης; Ε, αυτό μας έλειπε! Να ’ναι συνεπής και να χάνει το σπίτι του. Ε, δεν είμαστε μπανανία».