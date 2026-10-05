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Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου
Ειδήσεις
12:21 - 05 Οκτ 2026

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom

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Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται από σήμερα το πρωί (5/10) επαγγελματίες αλιείς, ζητώντας από την κυβέρνηση τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Πιο αναλυτικά, βασικό αίτημα των αλιέων αποτελεί η επιδότηση του πετρελαίου, καθώς η αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει σημαντικά τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεκάδες αλιευτικά σκάφη έχουν συγκεντρωθεί στην πύλη Ε1 του λιμανιού, κοντά στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι αλιείς ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί από την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου και κατευθύνθηκαν προς τον Πειραιά, ζητώντας συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον αρμόδιο υπουργό.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η επιδότηση του πετρελαίου. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, η σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών μέτρων οικονομικής στήριξης, δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τους επαγγελματίες του κλάδου και δυσχεραίνει τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Παράλληλα, οι αλιείς ζητούν τη λήψη αντίστοιχων μέτρων στήριξης με εκείνα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν. Όπως αφήνουν να εννοηθεί, εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης των δράσεων, ακόμη και με κινητοποιήσεις αντίστοιχες με τις πρόσφατες πολυήμερες δράσεις των αγροτών και τα μπλόκα που είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας.

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