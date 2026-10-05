Εισαγγελική έρευνα για το Pegasus στο κινητό του Κούλογλου: Καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας

Ποινική προκαταρκτική εξέταση για τη μήνυση που έχει καταθέσει ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου σχετικά με την καταγγελλόμενη παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus ξεκινά η Εισαγγελία.

Ο κ. Κούλογλου καταγγέλλει ότι το κινητό του τηλέφωνο επιμολύνθηκε δύο φορές, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα με τη μήνυσή του, τα περιστατικά σημειώθηκαν την περίοδο κατά την οποία συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Predator και Pegasus.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελικός λειτουργός που θα αναλάβει την έρευνα αναμένεται να καλέσει άμεσα τον πρώην ευρωβουλευτή να καταθέσει ως πρώτος μάρτυρας, προκειμένου να δώσει στοιχεία και να εξηγήσει όσα καταγγέλλει στη μήνυσή του.

Τι αναφέρει η μήνυση

Η μήνυση στρέφεται ονομαστικά κατά των νόμιμων εκπροσώπων και υπευθύνων της ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το επίμαχο λογισμικό. Ο πρώην ευρωβουλευτής ζητά τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για πράξεις που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα, καθώς και την παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Η εισαγγελική έρευνα καλείται πλέον να εξετάσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μήνυση και να διαπιστώσει εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, καθώς και ποια πρόσωπα τυχόν συνδέονται με αυτές.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής συγκυρίας που επικαλείται ο κ. Κούλογλου, καθώς οι καταγγελλόμενες απόπειρες επιμόλυνσης του κινητού του φέρονται να σημειώθηκαν ενώ συμμετείχε στις εργασίες της ευρωπαϊκής Εξεταστικής Επιτροπής για τη χρήση των λογισμικών παρακολούθησης.