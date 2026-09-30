ΕΛ.ΑΣ.: Πυρά για Predator, διαφθορά και κράτος δικαίου – Επικαλείται το ψήφισμα της PACE

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, θεσμών και διαφάνειας, επικαλούμενη το Ψήφισμα 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE).

Ειδικότερα, εστιάζει στις αναφορές του ψηφίσματος για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του Predator, ζητώντας αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες, καθώς και την επιβολή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων στους υπευθύνους. Παράλληλα, θέτει ζητήματα διαφθοράς, κυβερνητικών παρεμβάσεων σε δικαστικές έρευνες και περιορισμών στη δράση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

Το Ψήφισμα 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτελεί κόλαφο για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει το κράτος δικαίου και οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα επί Μητσοτάκη.

Στο Ψήφισμά που υιοθετήθηκε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλλεται, μεταξύ άλλων για διαφθορά υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων, για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες, για περιορισμό της δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για την χρήση του Predator εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων.

Τι έχει να πει η κυβέρνηση για όσα αναφέρονται στο Ψήφισμα σχετικά με την χρήση του Predator; Για το αίτημα για "αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες" για όλες τις επιβεβαιωμένες και καταγγελλόμενες περιπτώσεις παράνομης χρήσης του Predator;

Θα απαντήσουν στο αίτημα της PACE για επιβολή κυρώσεων "είτε ποινικών είτε διοικητικών" στους υπευθύνους, αλλά και για την σύσταση να σταματήσουν να αρνούνται την πρόσβαση σε πληροφορίες για την χρήση του Predator στους εποπτικούς μηχανισμούς και στα πρόσωπα που αποτέλεσαν στόχους;

Παράλληλα, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά εκθέτει διεθνώς τον ελληνικό λαό, καθώς το ψήφισμα βρίθει αναφορών περί διαφθοράς, τόσο όσον αφορά "την ανεπαρκή και καθυστερημένη υλοποίηση βασικών έργων σιδηροδρομικής υποδομής που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οδήγησε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών" όσο και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ψήφισμα της PACE αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση ότι τα πολλαπλά σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν θα θαφτούν πίσω από τη συγκάλυψη. Σύντομα, ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί να λογοδοτήσει ο ίδιος: Στη δικαιοσύνη, στον ελληνικό λαό αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και εκεί δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.