Έφτασε ο Ρούμπιο στην Αθήνα - Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης

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Στην Αθήνα έφτασε νωρίτερα σήμερα (6/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν θερμή χειραψία και στη συνέχεια αναχώρησαν μαζί από το αεροδρόμιο.

Στην υποδοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών παρέστη και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία ο κ. Ρούμπιο είχε επίσης θερμή χειραψία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης

Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκινά την Τετάρτη (7/10), με τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών και, στη συνέχεια, η επίσημη έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα μεταβεί στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή για τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου της πρεσβείας.

Ακολούθως, ο κ. Ρούμπιο θα παραστεί μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Η τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian.

Το πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει ακόμη ομιλία του στην Πνύκα, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού ΥΠΕΞ, το οποίο θα παραθέσει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.