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Στην Κάσο το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών
Ειδήσεις
09:30 - 07 Οκτ 2026

Στην Κάσο το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Reporter.gr Newsroom

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Στο Νησί της Κάσου θα πραγματοποιηθεί το 17ο πανελλήνιο συνέδριο Μικρών Νησιών από τις 8 εως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στο νησί θα μαζευτούν δήμαρχοι και αιρετοί από μικρά νησιά της πατρίδας μας, εκπρόσωποι της πολιτείας, του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής επιτροπής, της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και νέοι του νησιού.

Ψηλά στην Ατζέντα είναι η νεα πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στο τόπο σου RIGHT TO STAY, η Νησιωτική πολιτική, η Ενεργειακή αυτονομία, το Δημογραφικό, η προετοιμασία σχετικά με την Ελληνική προεδρία στην ΕΕ, η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων μέσα στο νέο πλαίσιο της Εταιρικότητας, η νεα προγραμματική περίοδο 2028-2034, το θαλάσσιο χωροταξικό και βέβαια θα προγραμματισθούν οι επόμενες εκδηλώσεις και πώς το ΕΔΜΝ, οργανωμένα και θεσμικά θα διεκδικήσει αυτά που ζητά.

Να σημειώσουμε επίσης ότι ψηφίσθηκε ομόφωνα το επόμενο πανευρωπαϊκό συνέδριο μικρών νησιών να γίνει στην Ελλάδα και μάλιστα στο Αγκίστρι την περίοδο που η πατρίδα μας θα εχει την προεδρία στην ΕΕ.

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Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δικτυο Μικρών Νησιών, τον δημο Ηρωικής Νήσου Κάσου, την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας δωδεκανησιακών Σωματείων, της ΒΑΠ, της ΛΑΣΝΥ, της τράπεζας Eurobank, της ναυτιλιακής εταιρίας blue star.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

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