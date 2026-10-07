Στην Κροατία ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της MED9 - Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Στο Σπλιτ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη (7/10), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της MED9, η οποία πραγματοποιείται υπό την κροατική προεδρία της ομάδας.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι ηγέτες των εννέα χωρών της MED9, ενώ το «παρών» θα δώσουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το ενεργειακό κόστος και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, καθώς και οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Σύνοδος πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, που είναι προγραμματισμένη για τις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει η ελληνική πλευρά στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη για ευρωπαϊκές παρεμβάσεις που θα στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές πιέσεις, χωρίς παράλληλα να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στις 19:00 συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη διεξαγωγή του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ. Οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια και η άμυνα, η ενέργεια, η τεχνολογία, η ναυτιλία, το εμπόριο και οι επενδύσεις.