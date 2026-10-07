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Σεισμική ακολουθία στην Κάσο: Οκτώ δονήσεις με τη μεγαλύτερη στα 4,1 Ρίχτερ
Ειδήσεις
11:50 - 07 Οκτ 2026

Σεισμική ακολουθία στην Κάσο: Οκτώ δονήσεις με τη μεγαλύτερη στα 4,1 Ρίχτερ

Reporter.gr Newsroom

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Σειρά σεισμικών δονήσεων σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα το πρωί (7/10) στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Συνολικά καταγράφηκαν οκτώ σεισμοί, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ.

Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις 00:05, με δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση σημειώθηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.

Μόλις επτά λεπτά αργότερα, στις 02:50, καταγράφηκε νέα δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Στη συνέχεια σημειώθηκαν ακόμη τέσσερις ασθενέστερες σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ.

Η πιο πρόσφατη σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 10:27 το πρωί και είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο 22 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάσου.

Να σημειωθεί ότι οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί από τους κατοίκους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα στην περιοχή.

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