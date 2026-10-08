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Άμεση Δράση: Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100 - Που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες
Ειδήσεις
16:28 - 08 Οκτ 2026

Άμεση Δράση: Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100 - Που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Reporter.gr Newsroom

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Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχει τεθεί η τηλεφωνική γραμμή 100 της Άμεσης Δράσης, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί ο πάροχος επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου, οι πολίτες που χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση καλούνται να χρησιμοποιούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Μέχρι στιγμής, πάντως, παραμένει άγνωστο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία της γραμμής 100.

Εκτός λειτουργίας και η γραμμή 199 της Πυροσβεστικής

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, προσωρινά εκτός λειτουργίας έχει τεθεί και η τηλεφωνική γραμμή «199» της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι πολίτες που χρειάζονται άμεση επικοινωνία με την Υπηρεσία καλούνται να χρησιμοποιούν και σε αυτή την περίπτωση τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Η κλήση στο 112 θα πρέπει να πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Ανακοινώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρακαλούμε τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα:

  • ΑΤΤΙΚΗΣ: 6936839213
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 6952000636
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6952000635
  • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 6937210498
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6952000632
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6936022067
  • ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 6937247831, 6952000630
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6936022197, 6952000634
  • ΗΠΕΙΡΟΥ: 6936022170, 6952000633
  • ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 6936773163, 6952000641
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6937370835, 6952000513
  • ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 6936884987, 6952000638
  • ΚΡΗΤΗΣ: 6936022328, 6952000517»
Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 16:29
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