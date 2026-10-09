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Διονύσης Χαριτόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων»
Ειδήσεις
20:37 - 09 Οκτ 2026

Διονύσης Χαριτόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων»

Reporter.gr Newsroom

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Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γεννημένος στον Πειραιά το 1947, ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνδέθηκε από νωρίς με την πόλη και την καθημερινότητά της. Εργάστηκε σε χειρωνακτικές εργασίες, τόσο στο λιμάνι όσο και σε μηχανουργεία της ευρύτερης περιοχής, εμπειρίες που αποτέλεσαν μέρος της προσωπικής του διαδρομής.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε δύο απόπειρες σπουδών, στην Αθήνα και στο Λονδίνο, ενώ για αρκετά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της διαφήμισης, όπου εργάστηκε έως το 1990.

Το συγγραφικό του έργο

Ο Χαριτόπουλος άφησε πίσω του ένα πολυσχιδές συγγραφικό έργο, με βιβλία που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας. Μεταξύ των γνωστότερων έργων του συγκαταλέγεται η βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, με τίτλο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», μέσα από την οποία καταπιάστηκε με τη ζωή και τη δράση μιας από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της περιόδου της Αντίστασης.

Στα βιβλία του περιλαμβάνεται επίσης το «Έρωτες στη Μεταπολίτευση», ένα έργο με αυτοβιογραφικά στοιχεία, καθώς και οι «Άτακτοι», που κυκλοφόρησαν το 2022 και πραγματεύονται πρόσωπα και γεγονότα.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε παντρευτεί τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Μαλβίνα Κάραλη.

Η ανακοίνωση της εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

«Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του.

Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από πατέρα, και από τα ψηλά Βουνά το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας από μάνα, ήταν όπως έλεγε ο ίδιος ευγνώμων γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζόρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του τού έκαναν ταχύρρυθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρός σε σκληρές χειρωνακτικές δουλειές.

Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, είναι ορισμένα απ’ τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες, και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνεργάστηκε αψεγάδιαστα με τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ από την ίδρυσή τους το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι και επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγούμενων.

Διονύση όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευες το βυζαντινό του Τσιτσάνη «Ίσως αύριο» και κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξες για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο:

Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους,

έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι

απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Μια θερμή αγκαλιά στο πανάξιο παλληκάρι σου τον Κώστα και στον αδερφό σου Γιάννη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 20:42
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