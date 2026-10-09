ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του
Ειδήσεις
23:26 - 09 Οκτ 2026

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ένας από τους δύο νεαρούς που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος προσήλθε στην Ασφάλεια συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν όπλα και ναρκωτικά.

Τι εντοπίστηκε στην κατοικία του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν, μεταξύ άλλων, δύο στιλέτα, μία σιδερογροθιά, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα και μία φωτοβολίδα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, ενός 18χρονου, ο οποίος έχει επίσης ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή του στην επίθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm0hvhbz4r5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τι ισχυρίζεται το 32χρονο θύμα της επίθεσης: Αποφάσισαν να με δολοφονήσουν

Ο 32χρονος μιλώντας στο Mega News 104,6 είπε πως ο ένας δράστης πέρασε αρχικά έξω το σπίτι του, τον είδε και στη συνέχεια επέστρεψε με το δεύτερο άτομο.

«Μέρα μεσημέρι, κάτω από το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου. Αρχικά πέρασε ένας, με είδε, πήγε, μάζεψε έναν φίλο του και επέστρεψαν. Άρχισαν να μου λένε ότι είναι φασίστες και ότι κάνουν κουμάντο στην περιοχή», περιέγραψε.

Είπε, δε, ότι ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε εξαρχής πως οι δύο δράστες είχαν σκοπό να του επιτεθούν, ενώ όταν ο ένας κινήθηκε εναντίον του, αντέδρασε και τον έριξε στο έδαφος.

«Άρχισε να φωνάζει στον φίλο του “δώσ’ τον, σφάξ’ τον”. Δηλαδή, δύο άνθρωποι ήρθαν να μου επιτεθούν και, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μη φύγουν χτυπημένοι. Κάτω από το σπίτι μου, μια τέτοια ενέδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται
Πολιτική

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες

Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:35

Κέιτι Ζαχάρια: Η σύμβουλος του Τραμπ στο Truth Social είναι η αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:26

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 23:19

Wall: Ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Κέρδη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στους δείκτες

Πολιτική
09/10/2026 - 23:10

ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Ποιο θα είναι το όφελος για την κοινωνία;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:50

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:25

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 3.000.000 τόνους ντίζελ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:15

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:11

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:03

Παναμάς: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και συναγερμός για τσουνάμι σε εννέα χώρες και τη Χαβάη

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 22:00

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό

Ναυτιλία
09/10/2026 - 21:45

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Magazino
09/10/2026 - 21:38

16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Ειδήσεις
09/10/2026 - 21:10

Ελλάδα – Τουρκία: Στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 21:06

Thema S.A.: Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:50

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:37

Διονύσης Χαριτόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων»

Επιχειρήσεις
09/10/2026 - 20:33

SpaceX: Είσοδος στις τηλεπικοινωνίες με deal $8 δισ. – Το σχέδιο για το Starlink Mobile

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:25

Flydubai: Ετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Μπεν Γκουριόν ο αεροπειρατής, εμπνευσμένος από την 11η Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:20

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 20:05

Ευρωαγορές: Ράλι 1% από την αποκλιμάκωση των ομολόγων – Η συμφωνία της SpaceX «σφυροκοπά» τις τηλεπικοινωνίες

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 19:59

ΒΙΟΤΕΡ: Θετική η καθαρή θέση της εταιρείας μετά την συμφωνία εξυγίανσης

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:45

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:22

Saudi Aramco: Επιστρέφει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη – Ανάσα για τα διυλιστήρια

Πολιτική
09/10/2026 - 19:01

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:57

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:50

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες για να διώξει από τη Fed τη Λίζα Κουκ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:48

Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:39

Bloomberg για Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο «λογαριασμός» για τις ζημιές των επενδυτών

Πολιτική
09/10/2026 - 18:31

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ