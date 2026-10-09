Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ένας από τους δύο νεαρούς που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος προσήλθε στην Ασφάλεια συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν όπλα και ναρκωτικά.

Τι εντοπίστηκε στην κατοικία του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν, μεταξύ άλλων, δύο στιλέτα, μία σιδερογροθιά, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα και μία φωτοβολίδα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, ενός 18χρονου, ο οποίος έχει επίσης ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή του στην επίθεση.

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Τι ισχυρίζεται το 32χρονο θύμα της επίθεσης: Αποφάσισαν να με δολοφονήσουν

Ο 32χρονος μιλώντας στο Mega News 104,6 είπε πως ο ένας δράστης πέρασε αρχικά έξω το σπίτι του, τον είδε και στη συνέχεια επέστρεψε με το δεύτερο άτομο.

«Μέρα μεσημέρι, κάτω από το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου. Αρχικά πέρασε ένας, με είδε, πήγε, μάζεψε έναν φίλο του και επέστρεψαν. Άρχισαν να μου λένε ότι είναι φασίστες και ότι κάνουν κουμάντο στην περιοχή», περιέγραψε.

Είπε, δε, ότι ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε εξαρχής πως οι δύο δράστες είχαν σκοπό να του επιτεθούν, ενώ όταν ο ένας κινήθηκε εναντίον του, αντέδρασε και τον έριξε στο έδαφος.

«Άρχισε να φωνάζει στον φίλο του “δώσ’ τον, σφάξ’ τον”. Δηλαδή, δύο άνθρωποι ήρθαν να μου επιτεθούν και, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μη φύγουν χτυπημένοι. Κάτω από το σπίτι μου, μια τέτοια ενέδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.