ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο
Ειδήσεις
13:19 - 10 Οκτ 2026

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο: «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; - 100 προβλήματα - 100 προτάσεις», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίκεντρο, ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, περιγράφει μία δραματική εικόνα για την Αθήνα, αν δεν αναλάβουμε άμεσα δραστικές πρωτοβουλίες.

Σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει πως αυτό που συμβαίνει στον Κηφισό είναι ενδεικτικό του τι θα ακολουθήσει και σε άλλα σημεία της Αττικής.

Όπως εξηγεί, ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι οι συνδέσεις του Κηφισού με την Αττική Οδό και την έξοδο προς Λαμία. Προβλήματα εμφανίζονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Συγγρού και στους βασικούς άξονες προς τα νότια προάστια.

Επιπλέον, τονίζει πως η Αθήνα προ πολλού έχει φτάσει σε σημείο όπου η ζήτηση μετακινήσεων με Ι.Χ.ξεπερνά τις δυνατότητες του οδικού δικτύου.

Δυστυχώς, υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντινίδης, παρακολουθούμε το πρόβλημα να διογκώνονται χωρίς να αντιτάσσουμε σοβαρά μέτρα αντιμετώπισής του. Επομένως, δεν έχουμε απλώς «δύσκολους δρόμους», αλλά συνολική ανισορροπία μεταξύ αριθμού αυτοκινήτων, διαθέσιμης οδικής χωρητικότητας και ανεπαρκούς δημόσιας συγκοινωνίας.

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει ακόμη ότι «άμεσα χρειάζεται νέος σχεδιασμός του δακτυλίου, που θα πρέπει να είναι ο πράσινος δακτύλιος με οχήματα χαμηλών εκπομπών και κίνητρα για οχήματα με περισσότερους επιβάτες. Η μέση πληρότητα των Ι.Χ. είναι πολύ χαμηλή, άρα μεγάλο μέρος του δρόμου καταλαμβάνεται για τη μεταφορά ενός ανθρώπου».

Το βασικό «κλειδί» που μπορεί να λύσει το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη είναι να υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησεις εκτός από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όπως λέει ο κ. Κωνσταντινίδης πρέπει να υπάρξουν μέσα μαζικής μεταφοράς πολύ καλά που να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά απέναντι στα ΙΧ.

«Σε επίπεδο μελλοντικών υποδομών, έργα όπως ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και ο άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα μπορούν να αφαιρέσουν μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον Κηφισό. Όμως αυτά είναι σχετικά μακροπρόθεσμα και ούτε από μόνα τους αρκούν, οπότε και αν γίνουν φυσικά. Η ουσιαστική λύση είναι να μειωθεί η συνολική ζήτηση μετακινήσεων με Ι.Χ., μέσω ισχυρότερων ΜΜΜ, προαστιακού, λεωφορείων, καλύτερων μετεπιβιβάσεων και σύγχρονης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Περισσότεροι δρόμοι χωρίς αλλαγή του τρόπου μετακίνησης απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα», σημειώνει.

Είναι αρκετά τα ΜΜΜ σήμερα στην Αθήνα;

Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι επίσης κατηγορηματικός ότι «η ανεπαρκής προσφορά δημόσιας συγκοινωνίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Αθηναίος εξαρτάται από το Ι.Χ. Το κρίσιμο τεστ μιας μεγαλούπολης είναι αν η πλειοψηφία των εργαζόμενων μπορούν να πάνε αξιόπιστα, ποιοτικά, ανταγωνιστικά στη δουλειά τους με ΜΜΜ και άρα χωρίς αυτοκίνητο.

Η Αθήνα χρειάζεται περίπου 3.000 λεωφορεία, σε συνδυασμό με εκτεταμένες λεωφορειολωρίδες και ανασχεδιασμό του δικτύου δρομολογίων. Παράλληλα απαιτείται ταχύτερη επέκταση του μετρό και αναβάθμιση του τραμ και του προαστιακού. Μέχρι να αποκτήσει η Αθήνα πολύ πυκνότερο δίκτυο μετρό, τα λεωφορεία αποτελούν, το βασικό εργαλείο για άμεση αύξηση της συγκοινωνιακής προσφοράς».

Τι θα προτείνατε να γίνει άμεσα;

Στην κρίσιμη αυτή ερώτηση ο συγκοινωνιολόγος απαντά: «Άμεσα χρειάζεται ένα πακέτο παρεμβάσεων και όχι μόνο άλλο ένα «μεγάλο έργο» που θα παρουσιαστεί ως πανάκεια. Πρώτη προτεραιότητα είναι η δραστική ενίσχυση των λεωφορείων, με περισσότερα οχήματα, συχνότερα δρομολόγια και πραγματικές λεωφορειολωρίδες. Παράλληλα χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των φωτεινών, σηματοδοτών, αυστηρός έλεγχος της παράνομης στάθμευσης, οργάνωση φορτοεκφορτώσεων και εμπορευματικών μεταφορών και μέτρα για τα φορτηγά στις ώρες αιχμής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις
Ειδήσεις

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις

Ρούμπιο: Από το «πουλάς ρολόγια στο Μανχάταν» στο America First της Πνύκας
Εκλογές ΗΠΑ

Ρούμπιο: Από το «πουλάς ρολόγια στο Μανχάταν» στο America First της Πνύκας

Metron Analysis: Η Αθήνα προκαλεί «άγχος» στο 66% των Ελλήνων
Ειδήσεις

Metron Analysis: Η Αθήνα προκαλεί «άγχος» στο 66% των Ελλήνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 14:09

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων

Ειδήσεις
10/10/2026 - 13:19

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Πολιτική
10/10/2026 - 12:29

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Πολιτική
10/10/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:33

Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:11

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:45

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι

Πολιτική
10/10/2026 - 10:43

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ολοκληρωμένη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ζητά η Ελένη Βατσινά

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:28

«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
10/10/2026 - 10:11

HAPCO & DES: Έρευνα για την οικονομική αποτύπωση του Meetings Industry στην Ελλάδα - Οι στόχοι

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να επαναφέρει τις δημόσιες εκτελέσεις: Πότε και γιατί σταμάτησαν στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:15

Οι «wannabe» πρόεδροι Ρούμπιο και Βανς αντέδρασαν διαφορετικά στην υπόθεση Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 08:52

Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/10/2026 - 08:30

Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW στην Αθήνα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:35

Κέιτι Ζαχάρια: Η σύμβουλος του Τραμπ στο Truth Social είναι η αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:26

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 23:19

Wall: Ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Κέρδη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στους δείκτες

Πολιτική
09/10/2026 - 23:10

ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Ποιο θα είναι το όφελος για την κοινωνία;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:50

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:25

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 4.800.000 τόνους ντίζελ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:15

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:11

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:03

Παναμάς: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και συναγερμός για τσουνάμι σε εννέα χώρες και τη Χαβάη

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 22:00

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό

Ναυτιλία
09/10/2026 - 21:45

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Magazino
09/10/2026 - 21:38

16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Ειδήσεις
09/10/2026 - 21:10

Ελλάδα – Τουρκία: Στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 21:06

Thema S.A.: Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:50

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ