Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο: «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; - 100 προβλήματα - 100 προτάσεις», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίκεντρο, ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, περιγράφει μία δραματική εικόνα για την Αθήνα, αν δεν αναλάβουμε άμεσα δραστικές πρωτοβουλίες.

Σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει πως αυτό που συμβαίνει στον Κηφισό είναι ενδεικτικό του τι θα ακολουθήσει και σε άλλα σημεία της Αττικής.

Όπως εξηγεί, ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι οι συνδέσεις του Κηφισού με την Αττική Οδό και την έξοδο προς Λαμία. Προβλήματα εμφανίζονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Συγγρού και στους βασικούς άξονες προς τα νότια προάστια.

Επιπλέον, τονίζει πως η Αθήνα προ πολλού έχει φτάσει σε σημείο όπου η ζήτηση μετακινήσεων με Ι.Χ.ξεπερνά τις δυνατότητες του οδικού δικτύου.

Δυστυχώς, υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντινίδης, παρακολουθούμε το πρόβλημα να διογκώνονται χωρίς να αντιτάσσουμε σοβαρά μέτρα αντιμετώπισής του. Επομένως, δεν έχουμε απλώς «δύσκολους δρόμους», αλλά συνολική ανισορροπία μεταξύ αριθμού αυτοκινήτων, διαθέσιμης οδικής χωρητικότητας και ανεπαρκούς δημόσιας συγκοινωνίας.

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρει ακόμη ότι «άμεσα χρειάζεται νέος σχεδιασμός του δακτυλίου, που θα πρέπει να είναι ο πράσινος δακτύλιος με οχήματα χαμηλών εκπομπών και κίνητρα για οχήματα με περισσότερους επιβάτες. Η μέση πληρότητα των Ι.Χ. είναι πολύ χαμηλή, άρα μεγάλο μέρος του δρόμου καταλαμβάνεται για τη μεταφορά ενός ανθρώπου».

Το βασικό «κλειδί» που μπορεί να λύσει το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη είναι να υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησεις εκτός από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όπως λέει ο κ. Κωνσταντινίδης πρέπει να υπάρξουν μέσα μαζικής μεταφοράς πολύ καλά που να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά απέναντι στα ΙΧ.

«Σε επίπεδο μελλοντικών υποδομών, έργα όπως ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και ο άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα μπορούν να αφαιρέσουν μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον Κηφισό. Όμως αυτά είναι σχετικά μακροπρόθεσμα και ούτε από μόνα τους αρκούν, οπότε και αν γίνουν φυσικά. Η ουσιαστική λύση είναι να μειωθεί η συνολική ζήτηση μετακινήσεων με Ι.Χ., μέσω ισχυρότερων ΜΜΜ, προαστιακού, λεωφορείων, καλύτερων μετεπιβιβάσεων και σύγχρονης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Περισσότεροι δρόμοι χωρίς αλλαγή του τρόπου μετακίνησης απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα», σημειώνει.

Είναι αρκετά τα ΜΜΜ σήμερα στην Αθήνα;

Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι επίσης κατηγορηματικός ότι «η ανεπαρκής προσφορά δημόσιας συγκοινωνίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Αθηναίος εξαρτάται από το Ι.Χ. Το κρίσιμο τεστ μιας μεγαλούπολης είναι αν η πλειοψηφία των εργαζόμενων μπορούν να πάνε αξιόπιστα, ποιοτικά, ανταγωνιστικά στη δουλειά τους με ΜΜΜ και άρα χωρίς αυτοκίνητο.

Η Αθήνα χρειάζεται περίπου 3.000 λεωφορεία, σε συνδυασμό με εκτεταμένες λεωφορειολωρίδες και ανασχεδιασμό του δικτύου δρομολογίων. Παράλληλα απαιτείται ταχύτερη επέκταση του μετρό και αναβάθμιση του τραμ και του προαστιακού. Μέχρι να αποκτήσει η Αθήνα πολύ πυκνότερο δίκτυο μετρό, τα λεωφορεία αποτελούν, το βασικό εργαλείο για άμεση αύξηση της συγκοινωνιακής προσφοράς».

Τι θα προτείνατε να γίνει άμεσα;

Στην κρίσιμη αυτή ερώτηση ο συγκοινωνιολόγος απαντά: «Άμεσα χρειάζεται ένα πακέτο παρεμβάσεων και όχι μόνο άλλο ένα «μεγάλο έργο» που θα παρουσιαστεί ως πανάκεια. Πρώτη προτεραιότητα είναι η δραστική ενίσχυση των λεωφορείων, με περισσότερα οχήματα, συχνότερα δρομολόγια και πραγματικές λεωφορειολωρίδες. Παράλληλα χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των φωτεινών, σηματοδοτών, αυστηρός έλεγχος της παράνομης στάθμευσης, οργάνωση φορτοεκφορτώσεων και εμπορευματικών μεταφορών και μέτρα για τα φορτηγά στις ώρες αιχμής».