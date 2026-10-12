Σχολικές εκδρομές: Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος – Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για γραφειοκρατία και ευθύνες

Διευκρινίσεις για την οργάνωση των σχολικών εκδρομών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Νέες διευκρινίσεις για την οργάνωση και την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εκτιμούν ότι οι αλλαγές δεν αντιμετωπίζουν τα βασικά προβλήματα, καθώς η γραφειοκρατία παραμένει αυξημένη και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να επωμίζονται ευθύνες που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο διαμορφώθηκε με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και τη διαφάνεια στην οργάνωση των σχολικών μετακινήσεων. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση που έχει λάβει το υπουργείο μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου δείχνει ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη διευκολυνθεί.

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