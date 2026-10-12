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ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά
Ειδήσεις
18:22 - 12 Οκτ 2026

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά

Reporter.gr Newsroom

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Το ΥΠΕΝ χρηματοδοτεί το κλείσιμο ακόμα 6 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στα νησιά, με στόχο να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αποκατάσταση ακόμα έξι χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που δεν λειτουργούν, σε ισάριθμα νησιά της χώρας, μετά την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε Μύκονο, Τήνο, Σίφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο και δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Μυκόνου, Τήνου, Σίφνου, Πάτμου, Παξών και Καλύμνου, οποίοι μετά την πολύμηνη συνεργασία τους με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατάφεραν να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποκατάσταση και των έξι χώρων. Έτσι με την αποπεράτωση των έργων η χώρα μας θα σταματήσει να επιβαρύνεται με πρόστιμα ύψους 480.000 ευρώ το χρόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μη αποκατάστασης των συγκεκριμένων ΧΑΔΑ.

Η εξέλιξη αυτή επιλύει οριστικά ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, θωρακίζοντας την υγεία των κατοίκων, αναβαθμίζοντας το ευαίσθητο νησιωτικό οικοσύστημα και ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό προϊόν των περιοχών αυτών.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική εξάλειψη των προστίμων που πληρώνει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των παράνομων χωματερών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. στα έξι αυτά νησιά αποδεικνύει την απόφασή μας να κλείσουμε οριστικά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Με στοχευμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζουμε τη νησιωτική Ελλάδα και ενισχύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, αφήνοντας πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε σχετικά: «Με τη χρηματοδότηση και την ωρίμανση αυτών των έξι κρίσιμων έργων, κλείνουμε οριστικά μια πληγή του παρελθόντος. Δεν προστατεύουμε μόνο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών μας, αλλά απαλλάσσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους από άσκοπα ευρωπαϊκά πρόστιμα μισού εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες σε καθαρούς φυσικούς χώρους. Ήδη τα αποτελέσματα της δουλείας μας είναι εμφανή, από 65 περιπτώσεις προστίμων, σήμερα η χώρα μας έχει 17, από τις οποίες οι 6 θα εξαλειφθούν μετά την περάτωση των έργων που χρηματοδοτούμε στα έξι νησιά».

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