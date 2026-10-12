Γκράβα: Με τηλεκπαίδευση μέχρι να εντοπιστεί η αιτία της οσμής – Τι υποστηρίζουν Δούκας & Ζαχαράκη

Με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, έως ότου ολοκληρωθούν οι εξειδικευμένοι έλεγχοι και αποσαφηνιστεί η προέλευση της οσμής που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα. Παρότι οι δύο έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων δεν εντόπισαν διαρροή, η αιτία του περιστατικού παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Την ανάγκη να υπάρξει πλήρης εικόνα πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες υπογράμμισαν τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όσο και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοινώνοντας την εμπλοκή εξειδικευμένων φορέων στους ελέγχους.

Δούκας: Δύο έλεγχοι χωρίς ενδείξεις διαρροής

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή, προχωρώντας αρχικά σε έλεγχο των εγκαταστάσεων. Καθώς από τον πρώτο έλεγχο δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής, ακολούθησε δεύτερος, πιο εκτεταμένος έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής από δημοτικά συνεργεία και συμβεβλημένη εταιρεία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ούτε ο δεύτερος έλεγχος έδειξε διαρροή. Όπως σημείωσε, το πόρισμα της εταιρείας επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο εύρημα και αποστέλλεται στους αρμόδιους.

Παράλληλα, κατά τον ίδιο, εντοπίστηκαν ορισμένα επιμέρους τεχνικά ζητήματα που χρήζουν αποκατάστασης, χωρίς, όπως διευκρίνισε, να συνδέονται με διαρροή. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ορισμένα από αυτά σχετίζονται με μελέτες οι οποίες δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η απουσία ενδείξεων διαρροής στους δύο ελέγχους δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί, καθώς παραμένει αναπάντητο το ερώτημα από πού προήλθε η αρχική οσμή.

Τι ζητά ο δήμαρχος από το ΤΕΕ και την Πολιτική Προστασία

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε την άμεση συνδρομή εξειδικευμένων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό και να προσδιοριστεί, εφόσον είναι δυνατόν, η αιτία του.

Ειδικότερα, ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας να δώσει την απαραίτητη έγκριση για τη διενέργεια ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συμμετοχής και του αρμόδιου υπουργείου για την Πολιτική Προστασία, μέσω εξειδικευμένων κλιμακίων.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη επικοινωνήσει τόσο με την υπουργό Παιδείας όσο και με το ΤΕΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, το Επιμελητήριο έχει ορίσει εμπειρογνώμονα, ο οποίος χρειάζεται τις απαραίτητες εγκρίσεις για να προχωρήσει ο έλεγχος.

Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να οφείλονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, τονίζοντας ότι προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η ασφαλής και το συντομότερο δυνατή επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος.

«Ο Δήμος ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Κάναμε και τον δευτερογενή έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας στην ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ο Χάρης Δούκας εξήγησε ότι, παρά τα πορίσματα που δεν καταγράφουν διαρροή, δεν έχει εντοπιστεί η προέλευση της οσμής που προκάλεσε αναστάτωση. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί αναγκαία τη διενέργεια πρόσθετου, εξειδικευμένου ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή της σχολικής κοινότητας θα γίνει με ασφάλεια.

«Φανταστείτε, δηλαδή, ότι εμείς έχουμε πλέον επίσημα χαρτιά ότι δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν έχουμε βρει από τι προήλθε αυτή η πρώτη οσμή που δημιούργησε τον πανικό», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των αρμόδιων φορέων, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τα μαθήματα να συνεχιστούν διά ζώσης.

Ζαχαράκη: Αυτοψία από εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ στις 9 το πρωί

Στην πορεία των ελέγχων και στις ενέργειες για τη διασφάλιση της καταλληλότητας του σχολικού συγκροτήματος αναφέρθηκε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή «Ανατροπές» με τον Γιώργο Παπαχρήστο και τη Ράνια Τζίμα στο Mega News.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τις σχολικές κτιριακές υποδομές ανήκει στον δήμο, ωστόσο υπογράμμισε ότι το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να υπάρχει πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση πριν από την επιστροφή των μαθητών στη διά ζώσης εκπαίδευση.

Όπως ανακοίνωσε, εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επρόκειτο να μεταβούν στο σχολικό συγκρότημα στις 9 το πρωί της επόμενης ημέρας, ενώ στο κλιμάκιο θα συμμετείχαν και τέσσερις εμπειρογνώμονες της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, στο σχολικό συγκρότημα θα βρισκόταν και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος παρακολουθεί την υπόθεση από την πρώτη ημέρα.

«Εμείς το είχαμε ζητήσει ήδη από την Πέμπτη, αν και δεν έχουμε την ευθύνη των κτιρίων. Εμείς θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς μας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι είχαν ήδη προηγηθεί έλεγχοι από τον Δήμο Αθηναίων και ιδιωτική εταιρεία, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν εντόπισαν διαρροή. Ωστόσο, επισήμανε ότι το υπουργείο επιθυμεί να υπάρξει και η αξιολόγηση του ΤΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιστημονική τεκμηρίωση πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων.

Έλεγχοι και από την Πυροσβεστική

Στην υπόθεση έχουν εμπλακεί και κλιμάκια της Πυροσβεστικής, τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους σε επικοινωνία με το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Η διενέργεια των πρόσθετων ελέγχων αποσκοπεί στη διερεύνηση της προέλευσης της οσμής και στην πληρέστερη αξιολόγηση της κατάστασης στο σχολικό συγκρότημα.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για το περιστατικό, τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες συνδέεται με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την ανάγκη να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επαναλειτουργία του συγκροτήματος.