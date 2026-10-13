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ΔΥΠΑ: Κλειστές οι Εκπαιδευτικές Δομές των Περιφερειών Ευβοίας και Δωδεκανήσου για προληπτικούς λόγους αύριο 14/10
Ειδήσεις
22:15 - 13 Οκτ 2026

ΔΥΠΑ: Κλειστές οι Εκπαιδευτικές Δομές των Περιφερειών Ευβοίας και Δωδεκανήσου για προληπτικούς λόγους αύριο 14/10

Reporter.gr Newsroom

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Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 85795/13.10.2026 και 5620/13.10.2026 αποφάσεων της Δημάρχου Χαλκιδαίων και του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου αντίστοιχα, αναστέλλεται η λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της ΔΥΠΑ αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της ΔΥΠΑ θα ακολουθεί εφεξής τις επίσημες αποφάσεις των οικείων Δήμων και Περιφερειών σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

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