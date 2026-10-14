ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Νεκρός στη Ρόδο, στα δύο κομμένη η Εύβοια
Ειδήσεις
14:35 - 14 Οκτ 2026

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Νεκρός στη Ρόδο, στα δύο κομμένη η Εύβοια

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, η ένταση των οποίων φτάνει κατά τόπους τα 10 μποφόρ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ενώ σε ορισμένες περιοχές εστάλησαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση πολιτών από σημεία που κινδυνεύουν από υπερχείλιση ποταμών.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με νεότερο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, υποβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί.

Στη Ρόδο, όπου τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα, ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία στην περιοχή Στεγνά. Η σορός του βρέθηκε καλυμμένη από καλαμιές και φερτά υλικά που είχαν μεταφερθεί από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο ίδιο σημείο τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα φέρεται να παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τη δύναμη των νερών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από την αρμόδια έρευνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4hhzymyos1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σοβαρά προβλήματα στην Εύβοια από την υπερχείλιση του Κηρέα

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι έχει υποστεί σημαντικές διακοπές λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έχει κατακλύσει την περιοχή.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών, με σύσταση να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς τα νερά του Κηρέα έχουν κατακλύσει τον δρόμο σε τουλάχιστον τρία σημεία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Η ορμή του ποταμού μεταφέρει μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, μεταξύ των οποίων και κορμούς δέντρων, που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού και επιβαρύνουν την κατάσταση.

Στο μεταξύ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, πραγματοποιώντας κοπές δέντρων και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 12:30, είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Μακρυκάπας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4h4rqvjc5l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στη Σκιάθο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται από το βράδυ της Τρίτης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, καθώς και στον Βόλο και σε περιοχές της ηπειρωτικής Μαγνησίας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους πολύ δυνατούς ανέμους έχουν δημιουργήσει δυσκολίες στις μετακινήσεις και έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4h8c3l14yh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, επικαλούμενο τον Χρυσόστομο Τρίμμη, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι εκτεταμένες, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει ανακοινώσει απαγορεύσεις απόπλου.

Στη Σκιάθο, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ η Πολιτική Προστασία χρειάστηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις. Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις υδάτων σε τουλάχιστον 22 καταστήματα και κατοικίες, ενώ συνεργεία προχώρησαν και σε κοπές δέντρων εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν περιστατικά παράσυρσης οχημάτων από τα νερά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4hq9nhyiip?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νέο έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις ακόλουθες περιοχές:

Εύβοια: Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένης της Μαγνησίας: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4ibck7zsk1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως το βράδυ.

Κρήτη, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου: Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν κατά τόπους πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Τα προβλήματα επηρεάζουν και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, από τον Πειραιά πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 14:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΚΑ: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Εργασιακά

ΥΠΕΚΑ: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο – Αλλαγές σε Ραφήνα και Αργοσαρωνικό
Ειδήσεις

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο – Αλλαγές σε Ραφήνα και Αργοσαρωνικό

Κακοκαιρία: «Λουκέτο» σε σχολεία και σχολές ΔΥΠΑ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Σποράδες την Τετάρτη 14/10
Ειδήσεις

Κακοκαιρία: «Λουκέτο» σε σχολεία και σχολές ΔΥΠΑ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Σποράδες την Τετάρτη 14/10

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ειδήσεις

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 16:01

Bank of America: Βουτιά 17% στα κέρδη και απώλειες άνω του 5% στη μετοχή μετά το πρόστιμο $1,2 δισ.

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 15:55

Η χαρά του συνωμοσιολόγου: η συνάντηση Μητσοτάκη – Μέρντοχ λίγο πριν από τα δημοσιεύματα της WSJ για την Γκίλφοϊλ

Εργασιακά
14/10/2026 - 15:51

ΥΠΕΚΑ: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:46

Ισπανία: Πρωτιά Σάντσεθ με 12 μονάδες από το Λαϊκό Κόμμα δείχνει δημοσκόπηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/10/2026 - 15:42

HELLENiQ Energy ΕΚΟ πετρέλαιο θέρμανσης: Δίνει τιμή εκκίνησης τα €1,49

Οικονομία
14/10/2026 - 15:29

Στουρνάρας: Στοίχημα για την Ελλάδα η αξιολόγηση Α έως το 2030 – Ο ρόλος των θεσμών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:28

Ουκρανία: «Τρύπα» στη χρηματοδότηση του 2027 – Αναζητά κεφάλαια η ΕΕ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:15

Η Λεπέν δηλώνει στους Financial Times έτοιμη «να ανατρέψει το κατεστημένο»

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:10

Κρεμλίνο: Δεν έχουν καθοριστεί οι όροι της ενεργειακής εκεχειρίας Ρωσίας – Ουκρανίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 15:06

Stelios Philanthropic Foundation: Νέες υποτροφίες για καριέρα στο yachting

Πολιτική
14/10/2026 - 15:03

Στην Βουλή η αντιπαράθεση για Γκιλφόιλ: Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης – Στο στόχαστρο η «συναλλακτική διπλωματία»

Πολιτική
14/10/2026 - 15:02

Γερουλάνος: Τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι της Γκράβας δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και εγγυήσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
14/10/2026 - 14:50

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Δεν αρκούν οι 120 δόσεις χωρίς προστασία της ρευστότητας - Τι προτείνει

Πολιτική
14/10/2026 - 14:39

Θεοδωρικάκος: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης

Πολιτική
14/10/2026 - 14:36

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι στην ΕΛΑΣ επιλέγουν την τοξικότητα, ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του

Ειδήσεις
14/10/2026 - 14:35

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Νεκρός στη Ρόδο, στα δύο κομμένη η Εύβοια

Νομίσματα
14/10/2026 - 14:34

Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:27

Η Chery στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: Με πρωταγωνιστή το ηλεκτρικό Chery Q και την οικογένεια στο επίκεντρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:22

Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 14:16

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Δημοσιονομική πειθαρχία και παραγωγικές επενδύσεις για τη θωράκιση της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 14:14

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Φουντώνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ & το Brent εκτοξεύεται πάνω από τα $106

Οικονομία
14/10/2026 - 13:46

Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 13:42

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:37

BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Ειδήσεις
14/10/2026 - 13:30

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δίχως τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:29

Ο Όλυμπος στην UNESCO: Η στιγμή της Πιερίας

Πολιτική
14/10/2026 - 13:28

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις με drones σε πλοία κοντά στη Βουλγαρία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/10/2026 - 13:27

Απ' τον Τραμπ με αγάπη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 13:25

Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ