Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Νεκρός στη Ρόδο, στα δύο κομμένη η Εύβοια

Σε εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, η ένταση των οποίων φτάνει κατά τόπους τα 10 μποφόρ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ενώ σε ορισμένες περιοχές εστάλησαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση πολιτών από σημεία που κινδυνεύουν από υπερχείλιση ποταμών.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με νεότερο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, υποβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί.

Στη Ρόδο, όπου τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα, ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία στην περιοχή Στεγνά. Η σορός του βρέθηκε καλυμμένη από καλαμιές και φερτά υλικά που είχαν μεταφερθεί από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο ίδιο σημείο τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα φέρεται να παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τη δύναμη των νερών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από την αρμόδια έρευνα.

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Σοβαρά προβλήματα στην Εύβοια από την υπερχείλιση του Κηρέα

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι έχει υποστεί σημαντικές διακοπές λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έχει κατακλύσει την περιοχή.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών, με σύσταση να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς τα νερά του Κηρέα έχουν κατακλύσει τον δρόμο σε τουλάχιστον τρία σημεία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Η ορμή του ποταμού μεταφέρει μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, μεταξύ των οποίων και κορμούς δέντρων, που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού και επιβαρύνουν την κατάσταση.

Στο μεταξύ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, πραγματοποιώντας κοπές δέντρων και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 12:30, είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Μακρυκάπας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.

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Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στη Σκιάθο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται από το βράδυ της Τρίτης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, καθώς και στον Βόλο και σε περιοχές της ηπειρωτικής Μαγνησίας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους πολύ δυνατούς ανέμους έχουν δημιουργήσει δυσκολίες στις μετακινήσεις και έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

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Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, επικαλούμενο τον Χρυσόστομο Τρίμμη, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι εκτεταμένες, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει ανακοινώσει απαγορεύσεις απόπλου.

Στη Σκιάθο, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ η Πολιτική Προστασία χρειάστηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις. Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις υδάτων σε τουλάχιστον 22 καταστήματα και κατοικίες, ενώ συνεργεία προχώρησαν και σε κοπές δέντρων εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν περιστατικά παράσυρσης οχημάτων από τα νερά.

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Νέο έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις ακόλουθες περιοχές:

Εύβοια: Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένης της Μαγνησίας: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

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Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως το βράδυ.

Κρήτη, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου: Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν κατά τόπους πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Τα προβλήματα επηρεάζουν και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, από τον Πειραιά πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.