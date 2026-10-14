Κυψέλη: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε Αιγύπτιο μαθητή

Επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων δέχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) δύο 18χρονοι μαθητές του 6ου Εσπερινού Λυκείου, στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χρειαστεί η μεταφορά του ενός σε νοσοκομείο.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, επί της οδού Σάμου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 19:00 ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με τις Αρχές, ενημερώνοντας για επεισόδιο μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθητές, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Αίγυπτο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων. Ο ένας τραυματίστηκε από μαχαίρι στη δεξιά ωμοπλάτη, ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο από γροθιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι τοποθέτησαν τουρνικέ στον τραυματισμένο μαθητή, προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Εκτός κινδύνου ο 18χρονος

Ο μαθητής που τραυματίστηκε από την επίθεση με μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.