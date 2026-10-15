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Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής
Ειδήσεις
15:33 - 15 Οκτ 2026

Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής

Reporter.gr Newsroom

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Σταδιακά επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς η βελτίωση των καιρικών συνθηκών επιτρέπει την αποκατάσταση των δρομολογίων, έπειτα από τις σημαντικές δυσκολίες και τις ανατροπές που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στις μετακινήσεις των επιβατών.

Στο λιμάνι του Πειραιά, οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται πλέον χωρίς προβλήματα, ενώ κανονικά εξυπηρετούνται και οι γραμμές του Αργοσαρωνικού, τόσο από τα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία όσο και από τα ταχύπλοα.

Αντίθετα, στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, η αποκατάσταση των δρομολογίων αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα. Συγκεκριμένα, η πρώτη αναχώρηση από τη Ραφήνα έχει προγραμματιστεί για τις 16:30, ενώ από το Λαύριο τα δρομολόγια αναμένεται να αρχίσουν εκ νέου στις 17:30.

Παρά τη σταδιακή εξομάλυνση της κατάστασης, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα (15/10) καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αναχωρήσεων.

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