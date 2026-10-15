Πλακιάς: Ο Βελόπουλος έδειχνε φωτογραφίες οστών ζώων φωνάζοντας ότι είναι από θύματα των Τεμπών

Τις φωτογραφίες οστών που παρουσίασε την Πέμπτη (15/10) στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, διαψεύδοντας ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φωτογραφίες που παρουσίασε ο κ. Βελόπουλος απεικονίζουν οστά σκύλου και βοοειδούς, τα οποία, όπως αναφέρει, εντοπίστηκαν στη μάντρα όπου είχαν μεταφερθεί τα μπάζα από το δυστύχημα.

«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στη Βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στη Βουλή, υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των Τεμπών», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε σε αυστηρό τόνο στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ζητώντας του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αναφέρεται σε οστά και παρουσιάζει σχετικές φωτογραφίες.

«Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είσαστε πολύ προσεκτικός, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετωπική Βελόπουλου - Φλωρίδη για τα Τέμπη

Τις επίμαχες φωτογραφίες έδειξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το «μπάζωμα» του χώρου του τραγικού δυστυχήματος.

«Σήμερα έχω μια αποκάλυψη, έχω 200 φωτογραφίες οστών που βρέθηκαν να είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμη, που βρέθηκαν στο Κουλούρι και Παντρεμένο. Θα τα δώσω σε σας», είπε ο κ. Βελόπουλος.

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Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Βελόπουλου.

«Είχα πει ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Βελόπουλος τότε είδε τον εαυτό του στη φράση αυτή. Στήσατε μια συνωμοσία για να εκμεταλλευτείτε μια εθνική τραγωδία και αυτή κατέρρευσε με πάταγο. Δεν υπήρξαν ποτέ τρία χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν οι 53 εξαφανισμένοι επιβάτες. Δεν υπήρξε ξυλόλιο αλλά υπήρξε η απάτη σας», ανέφερε ο Υπουργός.

Συνέχισε, μάλιστα, λέγοντας:

«Η δίκη ξεκίνησε, έρχονται τα στοιχεία και η δικαιοσύνη θα κρίνει. Φέρατε κάποιες φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι από το γραφείο του ανακριτή. Άρα είναι στοιχεία ανακρίσεως. Σε τι παρεμποδίστηκε λοιπόν η δίκη; Πόσα πρέπει ακόμα να υποστείτε, πόσο εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε και να σταματήσετε τη γελοιότητα αυτή; Εκ του πλαγίου προσπαθείτε να δημιουργήσετε αμφιβολίες ότι κάτι συνέβη εκεί» κατηγορώντας παράλληλα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

Τα όσα ειπώθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης δεν άφησε αναπάντητα ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Σήμερα συμπεριφερθήκατε ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Έπρεπε να παραιτηθείτε γι’ αυτό που λέτε τώρα. Η ιστορία θα γράφει ότι ο Φλωρίδης ήταν υπουργός στην Ελλάδα, Φλωρίδης ο μπαζωματής», είπε χαρακτηριστικά.