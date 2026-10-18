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Αττική Οδός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία στις γραμμές του Προαστιακού – Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας
Ειδήσεις
14:41 - 18 Οκτ 2026

Αττική Οδός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία στις γραμμές του Προαστιακού – Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον Προαστιακό της Αθήνας.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όταν φορτηγό τύπου τράκτορα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του φορτηγού εκτινάχθηκε στις γραμμές του Προαστιακού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τον οδηγό τραυματισμένο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

{https://x.com/aodostraffic/status/2111766065407815854}

Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό

Μετά το ατύχημα, καταγράφηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην είσοδο της Αττικής Οδού από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Στο κύριο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, ενώ η αριστερή παραμένει κλειστή.

{https://x.com/aodostraffic/status/2111774390933197191}

Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού

Παράλληλα, το τροχαίο επηρέασε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθώς ο οδηγός του φορτηγού βρέθηκε στις γραμμές του Προαστιακού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, αποκαταστάθηκαν τόσο η σιδηροδρομική κυκλοφορία όσο και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Μεταμόρφωσης και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ).

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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