ΑΣΕΠ: 3.262 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο - Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Στην έκδοση της προκήρυξης 7Κ/2026 προχώρησε σήμερα (21/10) το ΑΣΕΠ, προβλέποντας την κάλυψη 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου. Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/16.10.2026, ενώ η σχετική ανακοίνωση της Αρχής εκδόθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, βάσει του νόμου 4765/2021 και των ειδικότερων όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ ([www.asep.gr](https://www.asep.gr/)), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 15 ευρώ. Το παράβολο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ενώ ο σχετικός κωδικός πρέπει να καταχωριστεί στο προβλεπόμενο πεδίο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφόσον το παράβολο εμφανίζεται στο σύστημα ως πληρωμένο.

Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία θα δηλώσει τις θέσεις που τον ενδιαφέρουν με τη σειρά προτίμησής του. Όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, η υποβολή περισσότερων από μίας αιτήσεων για την ίδια διαδικασία οδηγεί αυτοδικαίως στον αποκλεισμό του υποψηφίου.

Ποιες ειδικότητες αφορά η προκήρυξη

Οι θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατανέμονται σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Μεταξύ των φορέων που περιλαμβάνονται είναι δήμοι, υπηρεσίες υγείας, οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας, υπουργεία και άλλοι φορείς του Δημοσίου.

Οι ειδικότητες καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, προβλέπονται θέσεις για προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συνοδούς απορριμματοφόρων, εργάτες γενικών και τεχνικών καθηκόντων, εργάτες πρασίνου, φύλακες και νυχτοφύλακες.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, τραυματιοφορέων, μεταφορέων ασθενών, κλητήρων, τραπεζοκόμων και οικογενειακών βοηθών.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα εξαρτώνται από την ειδικότητα και τον αντίστοιχο κωδικό θέσης. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μελετήσουν τους πίνακες κατανομής των θέσεων και τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ, προτού οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Πότε θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα δηλωθέντα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης και τις ειδικές ιδιότητες των υποψηφίων δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με την αρχική ηλεκτρονική αίτηση.

Η υποβολή τους θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσει το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν από την Αρχή θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα έγγραφα εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Η ακριβής προθεσμία θα προσδιοριστεί σε νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών από υποψήφιο που έχει κληθεί συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης 7Κ/2026 είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ([info.asep.gr](https://info.asep.gr/node/80194)). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό για τους αναλυτικούς πίνακες θέσεων, τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα και τις οδηγίες για την ορθή υποβολή της αίτησής τους.