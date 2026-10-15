Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Envolve Entrepreneurship ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το Envolve Entrepreneurship υπέγραψαν σήμερα (15/10) Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, τη διασύνδεση νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων με επιχειρηματικά δίκτυα και ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και την ευρύτερη ενημέρωσή τους για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, και ο Managing Director του Envolve Entrepreneurship, Αλέξανδρος Νούσιας.

Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η διασύνδεση του Envolve Entrepreneurship με την ψηφιακή πλατφόρμα δικτύωσης InnoAgora της ΕΑΤ, με σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων δικτύωσης, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών. Μέσα από τα δίκτυα των δύο οργανισμών θα επιδιωχθεί η προβολή επιλεγμένων startups, scale-ups και καινοτόμων λύσεων, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την πρόσβασή τους σε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, η συνεργασία προβλέπει κοινές πρωτοβουλίες για τη χαρτογράφηση των αναγκών και των προκλήσεων του οικοσυστήματος καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο φορείς θα διερευνήσουν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών που θα συμβάλλουν στη διασύνδεση της καινοτομίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, εργαστήρια και θεματικές εκδηλώσεις, με αντικείμενο την επιχειρηματική καινοτομία, τη χρηματοδότηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα κριτήρια ESG και την πράσινη μετάβαση. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διοργάνωσης διαγωνισμών και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και επιβράβευση καινοτόμων επιχειρηματικών ομάδων και ιδρυτών, καθώς και την αμοιβαία επικοινωνιακή υποστήριξη των δράσεων των δύο φορέων.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διευρύνει τις συνέργειές της με φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύοντας την ενημέρωση, τη δικτύωση και την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γνώση και αναπτυξιακές ευκαιρίες.