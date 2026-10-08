Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ανέλαβε την Προεδρία του NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs), του ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και οργανισμών για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ΕΑΤ είναι ο πρώτος αναπτυξιακός οργανισμός που αναλαμβάνει τη νεοσύστατη Προεδρία του NEFI και θα την ασκήσει έως την επόμενη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Δικτύου. Με την ευκαιρία αυτή φιλοξένησε στην Αθήνα, στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2026, τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (High-Level Meeting) του Δικτύου. Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου συγκεντρώνει τις διοικήσεις των οργανισμών-μελών και αποφασίζει τη στρατηγική κατεύθυνση του NEFI. Συνέρχεται ανά διετία και η προηγούμενη πραγματοποιήθηκε στη Σόφια τον Οκτώβριο του 2024. Η ΕΑΤ είναι μέλος του Δικτύου από τον Ιούνιο του 2022.

Ο σχεδιασμός της επόμενης πενταετίας

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη μελλοντική θέση των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών και Οργανισμών (NPBIs) και στον σχεδιασμό της επόμενης πενταετίας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, υποδεχόμενη τους υψηλόβαθμους εκπροσώπους των οργανισμών-μελών, δήλωσε:

«Η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Ευρώπη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τις νέες χρηματοδοτικές ανάγκες, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την πρόκληση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών και Οργανισμών γίνεται ολοένα σημαντικότερος. Το ίδιο και η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε.

Αυτή ακριβώς είναι η αξία του NEFI. Ένα δίκτυο που μας επιτρέπει να ανταλλάσσουμε εμπειρία, να μοιραζόμαστε καλές πρακτικές και να συζητάμε ανοιχτά πώς οι οργανισμοί μας θα ανταποκριθούν στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί τιμή η φιλοξενία της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου στην Αθήνα».

Οι εκπρόσωποι των οργανισμών-μελών του NEFI εξέτασαν:

τα πεπραγμένα του Δικτύου και το πρόγραμμα εργασίας 2026-2028,

τις τάσεις και τις προκλήσεις στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη,

τη μελλοντική θέση των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών και Οργανισμών.

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης ημέρας υπογράφηκαν, επίσης, η Κοινή Δήλωση της Συνάντησης (NEFI HLM Statement) και η Συμφωνία Συνεργασίας του NEFI (NEFI Cooperation Agreement).

Τεχνητή Νοημοσύνη και αποφάσεις βάσει δεδομένων

Η δεύτερη ημέρα, στην οποία συμμετείχαν και εξωτερικοί ομιλητές, είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων».

Η συζήτηση οργανώθηκε σε τρεις ενότητες:

το θεσμικό πλαίσιο για την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια και την αναπτυξιακή χρηματοδότηση, τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πράξη και τη συνεργασία μεταξύ των αναπτυξιακών τραπεζών, στρογγυλή τράπεζα των διοικήσεων με θέμα «Πώς θα είναι η αναπτυξιακή τράπεζα της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2030;».

Στις ενότητες συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του τραπεζικού και συμβουλευτικού κλάδου, καθώς και στελέχη ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών και της ΕΑΤ.

Η πρώτη ενότητα, με κεντρικό ερώτημα «Πώς πρέπει οι δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να διακυβερνούν και να αξιοποιούν υπεύθυνα την Τεχνητή Νοημοσύνη;», είχε συντονιστή τον κ. Γιώργο Μαλλικούρτη, Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών (CISO) της ΕΑΤ. Συμμετείχαν ο κ. Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση στην προστασία δεδομένων και το δίκαιο της πληροφορίας, η κα Αφροδίτη Σεβαστή, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Pharos AI Factory, και η κα Μαρία (Ωραιοζήλη) Κουτσουπιά, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Τεχνητής Νοημοσύνης (European AI Office) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δεύτερη ενότητα, με θέμα «Από τη στρατηγική στην εφαρμογή: η Τεχνητή Νοημοσύνη στην πράξη της αναπτυξιακής τραπεζικής», είχε συντονίστρια τη δημοσιογράφο κα Τίνα Μιχαηλίδου. Συμμετείχαν ο κ. Ηλίας Βύζας, Partner και επικεφαλής Consulting της EY Ελλάδος, η κα Isis Massebiboum, AI Adoption and Business Transformation Manager της Bpifrance, ο κ. Παναγής Μαγδαληνός, Διευθυντής AI & Technology Innovation της Εθνικής Τράπεζας, και ο κ. Πάνος Κεραμιτζής, Διευθυντής Πληροφορικής της ΕΑΤ. Στη στρογγυλή τράπεζα που ακολούθησε τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής και τα ανώτερα στελέχη των αναπτυξιακών οργανισμών που συμμετείχαν στη Συνάντηση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Γιώργος Ζαββός, κλείνοντας τη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε: