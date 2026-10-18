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Καλαφάτης: 4 πρωτοβουλίες για τη σύνδεση της αργυροχρυσοχοΐας με την καινοτομία
Επιχειρήσεις
19:49 - 18 Οκτ 2026

Καλαφάτης: 4 πρωτοβουλίες για τη σύνδεση της αργυροχρυσοχοΐας με την καινοτομία

Reporter.gr Newsroom

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Στα εγκαίνια της 40ης Διεθνούς Έκθεσης Κοσμήματος, Ωρολογίων & Εξοπλισμού «KOSMIMA» στη ΔΕΘ-HELEXPO παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης εξήρε τη διαχρονική διαδρομή του θεσμού, ο οποίος συμπληρώνει τέσσερις δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας, παραμένοντας το σταθερό σημείο συνάντησης της εγχώριας παραγωγής με τη διεθνή αγορά. Υπογράμμισε παράλληλα τον κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% της συνολικής εθνικής παραγωγής κοσμήματος.

Οικονομική Ακτινογραφία & «In Situ» Εξαγωγές

Στην τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τη δυναμική του κλάδου, σημειώνοντας ότι:

  • Ο τομέας αριθμεί 6.000 έως 7.000 επιχειρήσεις -στη συντριπτική τους πλειονότητα οικογενειακές βιοτεχνίες- και προσφέρει εργασία σε περισσότερους από 25.000 εξειδικευμένους τεχνίτες, σχεδιαστές και πωλητές.
  • Με κύκλο εργασιών που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταποίηση κοσμήματος.
  • Το ελληνικό κόσμημα πρωταγωνιστεί στο φαινόμενο των «in situ εξαγωγών», προσφέροντας άμεσο συνάλλαγμα μέσω του τουρισμού πολυτελείας.
  • Η χώρα μας δεν ανταγωνίζεται τη φθηνή μαζική παραγωγή, αλλά ηγείται στο High-End Niche Segment, όπου το μοναδικό design και η αυθεντικότητα έχουν τον πρώτο λόγο.

Πρόταση 4 Άμεσων Πρωτοβουλίων Καινοτομίας

Απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις (διεθνείς τιμές μετάλλων, απαιτήσεις ESG, διοικητικά βάρη), ο κ. Καλαφάτης κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση 4 άμεσων πρωτοβουλιών του χαρτοφυλακίου του:

1. Σύμφωνο Συνεργασίας ΕΚΕΤΑ - ΠΟΒΑΚΟ: Δημιουργία Jewelry-Tech Hub στη Θεσσαλονίκη, ώστε τα εργαστήρια του ΕΚΕΤΑ να παρέχουν στις βιοτεχνίες πρόσβαση σε 3D printing αιχμής, laser soldering και προηγμένα κράματα για πρωτότυπα και βιομηχανικές διεργασίες.

2. Ειδικός Οδηγός Φοροαπαλλαγών R&D (Άρθρο 22Α): Έκδοση ερμηνευτικού οδηγού από τη ΓΓΕΚ και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αποσαφηνίζει πώς το 3D CAD design, το rapid prototyping και οι νέες τεχνικές συνιστούν δαπάνες R&D με υπερέκπτωση 200%, έως 315% για πράσινες/τεχνολογικές δράσεις, παράλληλα με τις αυξημένες αποσβέσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

3. Ειδική Θεματική "CreativeTech" στο Elevate Greece: Ενεργοποίηση στοχευμένης ενότητας στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων για startups με εφαρμογές AI στο design, λογισμικό 3D και τεχνολογίες blockchain για την ιχνηλασιμότητα υλικών.

4. Θεσμοθέτηση "Jewelry Innovation Forum & Awards" στη ΔΕΘ-HELEXPO: Καθιέρωση ετήσιας ημερίδας και βραβείων καινοτομίας στο πλαίσιο της KOSMIMA, υπό την αιγίδα του Υπουργείου και της ΓΓΕΚ, καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη μόνιμο κέντρο αναφοράς.

Στήριξη της Πολιτείας και Δημοσιονομική Σταθερότητα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο για τη στήριξη των ΜμΕ (μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, απλοποίηση αδειοδοτήσεων, gov.gr, προγράμματα e-Commerce, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΑΤ), τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας απέναντι στους κινδύνους του παρελθόντος, όπως τα capital controls. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε: «Η παράδοση 6.000 ετών είναι η στέρεη ρίζα μας, αλλά η τεχνολογία και η καινοτομία είναι τα φτερά μας για το μέλλον. Η Πολιτεία παραμένει σταθερός συμπαραστάτης του Έλληνα βιοτέχνη και του νέου δημιουργού».

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