EY Ελλάδος και ΟΠΑ: Επιβραβεύουν την αριστεία με ευκαιρίες απασχόλησης

Την επέκταση της συνεργασίας τους με σκοπό την επιβράβευση της ακαδημαϊκής αριστείας και τη δημιουργία ευκαιριών ουσιαστικής απασχόλησης, ανακοίνωσαν η EY Ελλάδος και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Μέσα από το νέο πλαίσιο της συνεργασίας, η EY Ελλάδος παρέχει, ετησίως, σε έως δύο αριστούχους, βάσει βαθμολογίας, φοιτητές του ΠΜΣ:

δυνατότητα πρόσληψης στην EY, με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κατόπιν σχετικής διαδικασίας bonus πρόσληψης

Μάλιστα, ο πρώτος δικαιούχος ολοκλήρωσε, ήδη, επιτυχώς τη διαδικασία και, από την 1η Σεπτεμβρίου, εντάχθηκε στην ομάδα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.

Με την επέκταση της συνεργασίας, οι δύο πλευρές προσδοκούν να συνδέσουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του ΠΜΣ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, να προσφέρουν στους άριστους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστική εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους, και να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις των νέων επιστημόνων στους κλάδους της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής. Παράλληλα, η συνεργασία λειτουργεί ως εφαλτήριο ευρύτερου διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, προς όφελος της ανάπτυξης ευκαιριών απασχόλησης και της παραγωγής προστιθέμενης αξίας.

Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας: «Πιστεύουμε ότι η στενότερη και πιο ουσιαστική σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του μέλλοντος, που θα απαντά στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και θα καθορίσει το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει και τις κατάλληλες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες. Μέσα, λοιπόν, από αυτό το ειδικό πρωτόκολλο με το ΠΜΣ “Λογιστική και Χρηματοοικονομική” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιβραβεύουμε έμπρακτα την ακαδημαϊκή αριστεία και προσφέρουμε στους αριστούχους αποφοίτους του προγράμματος τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, από τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και τις αίθουσες διδασκαλίας, απευθείας σε έργα προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας και την οικονομία, εργαζόμενοι στις ομάδες της EY Ελλάδος».

Με αφορμή την ένταξη του πρώτου φοιτητή στην ομάδα Ελεγκτικών Υπηρεσιών, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η διάκριση του μεταπτυχιακού μας φοιτητή και η στήριξη από την EY Ελλάδος αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ΠΜΣ του ΟΠΑ σχεδιάζονται με γνώμονα τη σύγχρονη γνώση και την ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας στους φοιτητές μας ουσιαστικά εφόδια και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους επιχειρηματικούς φορείς επιβεβαιώνουν την αξία των αποφοίτων μας και δημιουργούν μοναδικές ευκαιρίες ταχείας και ποιοτικής επαγγελματικής αποκατάστασης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, προετοιμάζοντας τους ηγέτες του αύριο».