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VG Holding (Γρηγόρης, MAILO&#039;S): Αύξηση πωλήσεων 8,7% στα €115,1 εκατ. το 2025
Επιχειρήσεις
17:20 - 20 Οκτ 2026

VG Holding (Γρηγόρης, MAILO'S): Αύξηση πωλήσεων 8,7% στα €115,1 εκατ. το 2025

Γιώργος Αλεξάκης

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Ο Όμιλος της VG Holding συνέχισε να ενισχύει την παρουσία του στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας και των υπηρεσιών αναψυχής, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της συμμετοχής του στη MAILO’S Α.Ε.

Το 2025, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου VG Holding με συμμετοχές σε εταιρείες όπως Γρηγόρης, MAILO'S κτλ, του επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτου, ανήλθε σε €115,1 εκατ., αυξημένος κατά 8,7% σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το μικτό κέρδος, το οποίο ενισχύθηκε κατά 8,6% στα €70,3 εκατ., με το μικτό περιθώριο να διατηρείται σταθερό στο 61,1%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ανακοίνωση, «την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Στο μεταξύ, με βάση την ίδια ανακοίνωση, «η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε €14,8 εκατ., έναντι €16,9 εκατ. το 2024, καθώς ο Όμιλος ενίσχυσε τις δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη και το ανθρώπινο δυναμικό, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων. Οι σχετικές δαπάνες εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου και υποστηρίζουν την επόμενη φάση ανάπτυξής του.

Οι αναπτυξιακή αυτή κατεύθυνση αποτυπώνεται και στην πορεία της Air Canteen, θυγατρικής του Ομίλου που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές αεροδρομίων και σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας. Μέσα στο 2025, η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της σε υφιστάμενα σημεία και επεκτάθηκε με νέα καταστήματα, μεταξύ άλλων στους αερολιμένες Σκάθου και Καλαμάτας, δημιουργώντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα έτη.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει την παρουσία του στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας και των υπηρεσιών αναψυχής, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της συμμετοχής του στη MAILO’S Α.Ε. Η δυναμική της συγκεκριμένης επένδυσης επιβεβαιώθηκε το 2026 με την είσοδο της Halcyon Equity Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Σε επίπεδο ισολογισμού, ο Όμιλος διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση, με τα Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνονται σε €87,1 εκατ., έναντι €81,6 εκατ. το 2024.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και ενεργό αναπτυξιακό πρόγραμμα, η VG Holding συνεχίζει να επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της».

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