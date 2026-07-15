Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Η Εταιρία Γρηγόρης, το 2025 συνέχισε τη θετική της πορεία, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα €58,96 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% έναντι του 2024.

Η κερδοφορία διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τακαθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε €7,76εκατ., έναντι €7,70 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Μέσα στη χρονιά, η Εταιρία υλοποίησε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ επιβαρύνθηκε από αυξημένες παροχές τρίτων και αποσβέσεις, καθώς και από την αύξηση των εξόδων διάθεσης στο πλαίσιο της εμπορικής της ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε €38,0 εκατ., αυξημένα κατά €3,6 εκατ. σε σχέση με το 2024, με τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να διαμορφώνεται σε €7,0 εκατ., έναντι €7,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να διαμορφώνεται σε 63,5%,επιβεβαιώνοντας την οικονομική της σταθερότητα και ευρωστία.

Το 2025, η Εταιρία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις για να διευρύνει και να βελτιώσει την εικόνα των καταστημάτων της, ανοίγοντας 16 νέα σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανακαινίζοντας 35 υφιστάμενα.

Η Γρηγόρης απασχολεί πάνω από 2.300 εργαζομένους στα κεντρικά γραφεία της και μέσω των καταστημάτων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θέσεωνεργασίας στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ,με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ξεχωρίζουν η παροχή σχολικού γεύματος, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, στους κρατουμένους που φοιτούν στις σχολικές μονάδες του Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, καθώς και η μπάρα Γρηγόρης School SynergySnacks, που διατίθεται από τα καταστήματα Γρηγόρης, προσφέροντας επαγγελματική αποκατάσταση σε νέους μεαναπηρία. Μέσα στο 2025, η Εταιρεία ανέπτυξε συνεργασία με το Myrtillo café, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ενισχύει τη συμπερίληψη και την εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.