ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος με τον Πρόεδρο της RNDU, Araz Imanov, κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Συνδέσμων.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος με τον Πρόεδρο της RNDU, Araz Imanov, κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Συνδέσμων.
Επιχειρήσεις
09:15 - 21 Οκτ 2026

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΠΕ και RNDU του Αζερμπαϊτζάν

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένα νέο πεδίο διεθνούς συνεργασίας ανοίγει για το ελληνικό λιανεμπόριο, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και του Retail Networks Development Union (RNDU), της Ένωσης Ανάπτυξης Δικτύων Λιανικής του Αζερμπαϊτζάν.

Το Μνημόνιο υπεγράφη στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας–Αζερμπαϊτζάν, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν, κας Μαρίας Παπακωνσταντίνου.

Η εν λόγω συμφωνία δημιουργεί θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, σε τρεις άξονες: την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, και τον διάλογο για τις κοινές προκλήσεις του σύγχρονου λιανεμπορίου, σε μια περίοδο που η τεχνολογία, η καταναλωτική συμπεριφορά και οι εφοδιαστικές αλυσίδες μετασχηματίζουν τον κλάδο διεθνώς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προοπτική νέων εμπορικών διασυνδέσεων μεταξύ των δύο αγορών. Η συνεργασία των δύο φορέων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απευθείας επαφές ελληνικών επιχειρήσεων, παραγωγών και προμηθευτών με δίκτυα λιανικής του Αζερμπαϊτζάν, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εμπορικές συνεργασίες.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κ. Κώστας Γεράρδος, δήλωσε:

«Η μεγάλη οικογένεια της Λιανικής υπάρχει σε κάθε χώρα. Σε όποιο μέρος του κόσμου και να την συναντήσεις, θα παρατηρήσεις ένα πολύ σημαντικό, δυναμικό, πολυπληθές και υγιές κύτταρο που κινεί τα γρανάζια της οικονομίας και παράγει αξία σε κάθε κοινωνία.

Πρώτη μας προτεραιότητα στον ΣΕΛΠΕ είναι να φέρουμε όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας μαζί, ώστε να λύσουμε κοινά θέματα, να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον του κλάδου και να μοιραστούμε εμπειρίες και best practices.

Όμως παράλληλα, αυτή η αξία πολλαπλασιάζεται, όταν συνδεόμαστε με τον αντίστοιχο κλάδο μιας άλλης χώρας, απ’ όπου μπορούν να προκύψουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέα ερεθίσματα και καινούριες γνώσεις.

Μια τέτοια αρχή κάναμε με τον Πρόεδρο του RNDU, κ Araz Imanov».

Για τον ΣΕΛΠΕ, η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της διεθνούς του παρουσίας. Μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, ο Σύνδεσμος επιδιώκει να διευρύνει τις δυνατότητες δικτύωσης των μελών του, να ενισχύσει την πρόσβασή τους σε διεθνή τεχνογνωσία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες επιχειρηματικές συνέργειες

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις
Πολιτική

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διπλωματικός συντονισμός Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου
Πολιτική

Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διπλωματικός συντονισμός Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο
Πολιτική

Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:42

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Πολιτική
21/10/2026 - 10:36

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 10:32

Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:31

WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ανακοινώσεις
21/10/2026 - 10:24

Παπουτσάνης: Άλμα τζίρου κατά 8,6% στο εννεάμηνο – Στο 56% οι εξαγωγές

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:18

Fourlis: Το σχέδιο για πωλήσεις έως €800 εκατ. το 2029 και το στοίχημα του κόστους

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:12

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Αναλύσεις
21/10/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:09

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Πολιτική
21/10/2026 - 10:08

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 09:56

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:54

Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα

Πολιτική
21/10/2026 - 09:51

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Οικονομία
21/10/2026 - 09:45

Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του διατηρητέου κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα και η μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:15

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΠΕ και RNDU του Αζερμπαϊτζάν

Ναυτιλία
21/10/2026 - 09:06

Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 08:58

Η ΓΣΕΒΕΕ στον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:47

Απεργία σήμερα 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:36

Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 08:23

Μασούτης: Τα επόμενα κεφάλαια μετά την Κρητικός - Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
21/10/2026 - 08:16

Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ

Εκλογές ΗΠΑ
21/10/2026 - 08:04

Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:00

Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027

Τεχνολογία
21/10/2026 - 07:52

Μπορούν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών;

Ειδήσεις
21/10/2026 - 07:45

Η Ρωσία βλέπει τη νίκη να πλησιάζει και πανηγυρίζει για τη νέα στροφή Τραμπ κατά της Ουκρανίας

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 23:59

SpaceX: Άλμα 161% στα έσοδα με αιχμή τη Starlink και την τεχνητή νοημοσύνη

Πολιτική
20/10/2026 - 23:35

Χατζηδάκης: Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» δεν αναιρεί τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 23:31

Wall: Άλμα 530 μονάδων για Dow με καύσιμο τα εταιρικά κέρδη και την πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 23:20

Γουίτκοφ: Την Τετάρτη στη Ρωσία – Ικανοποίηση Ζελένσκι μετά τη συνάντηση τους

Magazino
20/10/2026 - 22:59

Έχετε γεμίσει το ψυγείο σας με μαγνητάκια; Η ψυχολογία εξηγεί γιατί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ