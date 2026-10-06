ΔΑΑ: «Απογειώθηκε» η κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος: 27,3 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο – +4,3%

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 3,1% και 3,6% αντίστοιχα. Συνολικά, από την αρχή του 2026, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 27,31 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,3%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% και 4,3% αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2026 ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 4,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.