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ΥΠΑ: Άνοδος 5,2% στην επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:43 - 20 Οκτ 2026

ΥΠΑ: Άνοδος 5,2% στην επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια

Reporter.gr Newsroom

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Άνοδο 5,2%, κατέγραψε για το εννεάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ -Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία-, σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε στους 11.358.457 επιβάτες, έναντι 10.792.305 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σεπτέμβριος 2026: Συνεχίζουν την αυξητική πορεία όλα τα αεροδρόμια της ΥΠΑ

Ο Σεπτέμβριος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 4,4%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», που εξυπηρέτησε και τον Σεπτέμβριο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,9% και διακίνησε 1.529.886, έναντι 1.472.518 επιβατών, πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ) τα στοιχεία αποτυπώνουν αύξηση για το εννεάμηνο του 2026

Αύξηση 4,8%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το εννεάμηνο του 2026, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Φέτος εξυπηρετήθηκαν 71.665.899, έναντι 68.386.113 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ σημειώθηκε αύξηση 4,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 532.421 πτήσεις, έναντι 511.140 πτήσεων πέρυσι.

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