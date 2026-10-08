Επίσημα εγκαίνια για το μεταλλείο Σκουριών - Τα μηνύματα για πράσινη μετάβαση και στρατηγική αυτονομία

Βήμα προς την επιδιωκόμενη στρατηγική αυτονομία στο πεδίο των κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί το μεταλλείο Σκουριών της Ελληνικός Χρυσός-Eldorado Gold όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας επίσημα το μεταλλείο χρυσού-χαλκού στην περιοχή σημειώνοντας ότι η όλη επένδυση αποτελούσε κεντρική πολιτική προτεραιότητα και αποτελεί την επένδυση που μπορεί να μας δείξει την Ελλάδα του μέλλοντος.

Ειδικότερα, τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του διευθύνοντος συμβούλου της Eldorado Gold, Christian Milau, και του George Burns, μέλους του Δ.Σ. της Eldorado Gold.

«Είναι η μεγαλύτερη ξένη επένδυση που έχει γίνει στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ο χαλκός είναι απαραίτητη ύλη για την πράσινη μετάβαση. Σε μια εποχή αναταράξεων, που η Ευρώπη κοιτάζει τις αλυσίδες αξίας, είναι σημαντικό η Ελλάδα να παράγει τις πρώτες ύλες και οι Σκουριές συμβάλλουν σε αυτή την εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια» τόνισε και πρόσθεσε ότι μια τέτοια επένδυση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Δεν παρέλειψε να πει ότι ήταν μακρά η προσπάθεια να πειστεί η τοπική κοινωνία αλλά πλέον λειτουργεί ως μοντέλο και για άλλες αναπτύξεις καθώς έχει υψηλό δείκτη προστασίας του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. Και ειδικά αυτό -όπως είπε- έχει σημασία για το πλάνο ανάπτυξης και σε άλλες περιοχές.

«Ο αντίκτυπος από αυτή την επένδυση μεταφράζεται σε καλές, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η εικόνα που βλέπουμε σήμερα είναι μια εικόνα που δείχνει πως η χώρα μπορεί να προσελκύει επενδυτές. Στέλνουμε το μήνυμα ότι μπορούν να γίνουν και άλλες επενδύσεις» τόνισε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και συμπλήρωσε αφήνοντας αιχμές για το χθες.

«Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017 όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης. Θυμάμαι πολύ καλά έναν λόγο στην Αρναία όπου είχα προτάξει τη δρομολόγηση της επένδυσης ως εμβληματική, κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Για την εταιρεία Eldorado Gold και την Ελληνικός Χρυσός, η σημερινή ημέρα πάντως είναι ιστορική.

Προηγήθηκε, στις αρχές του περασμένου μήνα, η ανακοίνωση ότι παρήχθη το πρώτο συμπύκνωμα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας έναρξης λειτουργίας και της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος.

Το απόθεμα μεταλλεύματος υπερβαίνει σήμερα τους 4,6 εκατ. τόνους, με περιεκτικότητα υψηλότερη από την περιεκτικότητα των μεταλλευτικών αποθεμάτων, παρέχοντας μία ισχυρή βάση για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής και εξασφαλίζοντας επαρκές υλικό για περισσότερους από επτά μήνες επεξεργασίας και παραγωγής συμπυκνώματος.

Η διοίκηση

Στο μεταξύ ο Christian Milau, CEO & President της Eldorado Gold, υπογράμμισε, από την πλευρά του ότι «οι Σκουριές αποτελούν σημαντικό ορόσημο και ένα από τα πιο σημαντικά έργα για την εταιρεία μας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής. Είναι ένα σημαντικό μεταλλείο που διευρύνει την παρουσία μας στα μέταλλα σε μια κρίσιμη περίοδο. Θέλουμε να τα διοχετεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, ως φορέας, είμαστε περήφανοι. Πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε η πρώτη παραγωγή, με άμεση προτεραιότητα την κλιμάκωση της παραγωγής και την εμπορική λειτουργία εντός του 2027.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, διερευνούμε ευκαιρίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εξετάζουμε ευκαιρίες στις Σάππες στη Θράκη. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη στήριξή μας στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλους επενδυτές. Προτεραιότητα είναι να διαχειριστούμε τα μεταλλεία με ασφάλεια, πάντα σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τους τοπικούς φορείς» τόνισε.

Ο George Burns, μέλος του Δ.Σ. της Eldorado Gold, ανέφερε πως, «με τα χρόνια, επικεντρωθήκαμε στο να εκσυγχρονίσουμε όλο το μεταλλευτικό σκέλος. Ο μετασχηματισμός είναι δέσμευση για υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, λειτουργώντας με ασφάλεια, δημιουργώντας αξία σε βάθος χρόνου και καλύπτοντας τις ανάγκες της Ευρώπης. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Η ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο για την εταιρεία και θα παραμείνει στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Στις Σκουριές εφαρμόζουμε προοδευτική αποκατάσταση. Η διαχείριση των τελμάτων αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της προσέγγισης. Είναι πεποίθησή μας ότι η υπεύθυνη δραστηριότητα σημαίνει και προστασία του περιβάλλοντος και συνδέεται με τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο να χτίζουμε εποικοδομητικές σχέσεις».