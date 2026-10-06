Θεοδωρόπουλος: Επιτακτική ανάγκη η αύξηση του ρυθμού των επενδύσεων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» #SEV4Productivity, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (6/10), η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ομιλία απηύθυνε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας για την ενίσχυση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Κεντρικός προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν κ. François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος συνομίλησε με τον δημοσιογράφο κ. Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όπως σημείωσε: «Το ελληνικό παράδειγμα αποτελεί για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ένα δίδαγμα θάρρους και ελπίδας. Οι μεταρρυθμίσεις, όσο επώδυνες κι αν είναι, μπορούν να αποδώσουν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και να οδηγήσουν σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Διαπίστωσα αυτή την επιτυχία από κοντά, κατά τη διάρκεια των έντεκα ετών που υπηρέτησα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ».

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο ΣΕΒ τίμησε τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, η οποία το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Μέσα από ειδικό βίντεο με τίτλο «100 Χρόνια Σιβιτανίδειος Σχολή – Από χέρι σε χέρι» παρουσιάστηκε η διαχρονική σύνδεση της Σχολής με την ελληνική παραγωγή και τον ΣΕΒ, ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Κεντρική μορφή υπήρξε ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος, τότε Πρόεδρος του ΣΕΒ και παράλληλα Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου, ο οποίος συνέδεε την τεχνική εκπαίδευση όχι μόνο με τις ανάγκες της βιομηχανίας, αλλά και με την οικονομική πρόοδο της χώρας και τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κα Ράνια Αικατερινάρη αναφέρθηκε και σε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας της Σχολής: την κατασκευή από μαθητές της Σιβιτανιδείου των εδράνων της Ολομέλειας της Βουλής, πριν από περίπου εννέα δεκαετίες. Όπως σημείωσε, παρά τις μεγάλες αλλαγές στα επαγγέλματα και την τεχνολογία, παραμένει σταθερή η ανάγκη να εφοδιάζονται οι άνθρωποι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν δημιουργικά στις αλλαγές κάθε εποχής.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι η φετινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας και σημαντικά μειωμένης προβλεψιμότητας. Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές ανατροπές, τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, την πίεση που ασκεί η εξαγωγική πολιτική της Κίνας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τη μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.

Ειδικά για την Ευρώπη, στάθηκε στις αυξανόμενες πιέσεις στον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας, καθώς καλείται ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, τη γεωργία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την επαναβιομηχάνιση και σημαντικά αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, προειδοποίησε για την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τους κινδύνους περαιτέρω αποβιομηχάνισης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ανέφερε, η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 8%, οι επενδύσεις έχουν ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ και οι επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και λογισμικό αυξήθηκαν από €4,3 δισ. το 2020 σε €6,9 δισ. το 2025. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία και το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας σε αυτή την πρόοδο. Όπως ανέφερε, μόνο την τελευταία πενταετία, η βιομηχανία δημιούργησε 41.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, απασχολώντας πλέον σχεδόν 500.000 εργαζόμενους. Παράγει άμεσα το 13,1% του ΑΕΠ, ενώ η συνολική συνεισφορά της εκτιμάται στο 32% της οικονομίας και αντιπροσωπεύει το 42% των επιχειρηματικών επενδύσεων. Υπογράμμισε επίσης ότι οι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων υπερδιπλασιάστηκαν από €18 δισ. το 2010 σε €42 δισ. το 2025, ενώ οι μέσες αμοιβές στη βιομηχανία το 2025 ήταν κατά 32% υψηλότερες από τον μέσο όρο της οικονομίας.

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ ήταν η ανάγκη η ελληνική οικονομία να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. Όπως σημείωσε, καθώς η ανεργία βρίσκεται πλέον σε χαμηλά επίπεδα, η περαιτέρω μεγέθυνση του ΑΕΠ δεν μπορεί να στηριχθεί κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης. Υπογράμμισε ότι η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα, παραμένει στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ στη βιομηχανία βρίσκεται στο 68% και, παράλληλα, το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο είναι €94.000 στην Ελλάδα έναντι €217.000 στην Ευρώπη.

Για τον λόγο αυτό, χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη» την αύξηση του ρυθμού των επενδύσεων και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι σήμερα έχει υιοθετηθεί από μόλις το 7,7% των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι 17% στην Ευρώπη και προειδοποιώντας ότι, εάν δεν επιταχυνθεί η υιοθέτησή της, μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα παραγωγικής υστέρησης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με την προστασία της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής παραγωγής. Υπογράμμισε την ανάγκη να μειωθεί το ενεργειακό χάσμα της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης Ντράγκι και να δημιουργηθούν μόνιμοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ταχείας αντίδρασης σε μεγάλες κρίσεις.

Για το ενεργειακό κόστος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ χαρακτήρισε την ενέργεια καταλυτικό παράγοντα κόστους για το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας και εξέφρασε την ικανοποίηση του ΣΕΒ, κατόπιν και του συστηματικού διαλόγου των δύο πλευρών, για την αναγνώριση από την Κυβέρνηση της ανάγκης στήριξης της ελληνικής παραγωγής, καθώς και για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών METSAF και CISAF. Στο κλείσιμο της ομιλίας του, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ανακοινώσεις για την ενέργεια δείχνουν ότι ο διάλογος με την παραγωγική οικονομία μπορεί να οδηγεί σε αποφάσεις που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα».

Αναφερόμενος στον κυβερνητικό στόχο για επενδύσεις €65 δισ. έως το 2030 και αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ, ο κ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Μεταξύ αυτών, τη δημιουργία φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων, νέο πλαίσιο κινήτρων για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, αντικατάσταση στους αναπτυξιακούς νόμους του κριτηρίου της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με εκείνο της σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας, ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις και επέκταση στις επενδύσεις για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης των υπερεκπτώσεων που ισχύουν για Έρευνα και Ανάπτυξη.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν προβλήματα στο παρελθόν, αλλά σήμερα έχουν ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, πρότεινε τη δημιουργία τρίτης κατηγορίας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και την ταχύτερη διαγραφή όσων έχουν ήδη εξοφλήσει τις οφειλές τους.

«Άφησα για τελευταία πρόταση την πιο σημαντική. Τον ανθρώπινο παράγοντα», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, επισημαίνοντας τις σημαντικές ελλείψεις τόσο σε εξειδικευμένο τεχνικό όσο και σε ανειδίκευτο προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέδεσε την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης με το παράδειγμα της Σιβιτανιδείου που είχε τιμηθεί νωρίτερα στην εκδήλωση: «Χρειαζόμαστε περισσότερες σχολές με τα χαρακτηριστικά της Σιβιτανιδείου και εκπαίδευση που θα δίνει στους νέους προσόντα που συνυπογράφει και η αγορά». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες πρόσκλησης εργαζομένων.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρόπουλος συνέδεσε το μήνυμα της φετινής εκδήλωσης με τον στόχο που είχε θέσει από το ίδιο βήμα ένα χρόνο νωρίτερα για μια πιο παραγωγική Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, σε έναν κόσμο και μια Ευρώπη που αλλάζουν, ο στόχος αυτός γίνεται δυσκολότερος, αλλά και περισσότερο αναγκαίος: «Είναι δική μας επιλογή αν θα καθορίσουν την τύχη μας οι εξελίξεις ή αν θα διεκδικήσουμε μια καλύτερη θέση στον νέο κόσμο που διαμορφώνεται».

Τόνισε ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να είναι «μια περίοδος φιλοδοξίας», με στόχο την επόμενη δεκαετία η Ελλάδα να διαθέτει περισσότερες και μεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, περισσότερες εξαγωγές και ουσιαστικότερη παρουσία στην ευρωπαϊκή παραγωγή, την τεχνολογία, την ενέργεια, την άμυνα και τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και παραγωγικής οικονομίας, καταλήγοντας: «Πιστεύουμε πως συμφωνούμε σε μια βασική αφετηρία, μια θεμελιώδη πεποίθηση: ότι η επιχειρηματικότητα, μέσω της ανάπτυξης που δημιουργεί, βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων».