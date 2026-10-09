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Ο Θεοχάρης Τσιρόπουλος αναλαμβάνει Υπεύθυνος του Δικτύου Συνεργατών του Ομίλου Softweb
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
13:38 - 09 Οκτ 2026

Ο Θεοχάρης Τσιρόπουλος αναλαμβάνει Υπεύθυνος του Δικτύου Συνεργατών του Ομίλου Softweb

Reporter.gr Newsroom

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Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου του Δικτύου Συνεργατών του Ομίλου από τον κ. Θεοχάρη Τσιρόπουλο, σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει τη σύνδεση του Ομίλου με τους συνεργάτες του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και τη δομημένη ανάπτυξη του δικτύου του. 

Από τη νέα του θέση, ο κ. Τσιρόπουλος αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για τον συντονισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών του Ομίλου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών, η προσέλκυση νέων συνεργατών, η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του δικτύου με τα διαφορετικά πεδία τεχνογνωσίας και υπηρεσιών του Ομίλου.

Η δημιουργία της θέσης του Υπευθύνου του Δικτύου Συνεργατών εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Softweb για τη διαμόρφωση ενός πιο οργανωμένου και συνεκτικού δικτύου συνεργασιών, με σαφείς αρμοδιότητες και ισχυρότερη διοικητική υποστήριξη προς τους συνεργάτες που αναπτύσσουν δραστηριότητα μαζί με τον Όμιλο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η σύνδεση της στρατηγικής του Ομίλου με τη λειτουργία του δικτύου συνεργατών.

Ο Όμιλος Softweb θεωρεί το δίκτυο συνεργατών του βασικό μοχλό ανάπτυξης. Με τον ορισμό ενός υπευθύνου, οι συνεργάτες αποκτούν σαφές σημείο αναφοράς στον Όμιλο, ενώ ενισχύονται η επικοινωνία, ο συντονισμός και η ευθυγράμμιση των συνεργασιών με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, προς όφελος των εταιρειών του, των συνεργατών και των πελατών του.

Ο Θεοχάρης Τσιρόπουλος διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Softweb και Investor Relations Manager.

Η ανάληψη της νέας θέσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της οργανωτικής δομής του Ομίλου Softweb, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό του προσανατολισμό για βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεσματικότερη ομιλική λειτουργία και περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

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