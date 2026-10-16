Ο Όμιλος Softweb επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του στην Αθήνα σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του για την οργανωτική και επιχειρησιακή του ανάπτυξη.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την ενοποιημένη λειτουργία του Ομίλου, καθώς συγκεντρώνει σε έναν κοινό χώρο στελέχη και ομάδες από τις διαφορετικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενισχύοντας τον συντονισμό, την καθημερινή συνεργασία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του.



Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον για το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, με υποδομές που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες οργανωτικές και επιχειρησιακές του ανάγκες.



Για τους πελάτες και συνεργάτες του, η ενιαία αυτή λειτουργία ενισχύει τη δυνατότητα του Ομίλου να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, συνδυάζοντας υπηρεσίες Business Software, Digital Marketing, Cybersecurity και Artificial Intelligence, μέσα από στενότερη συνεργασία των εξειδικευμένων ομάδων του.



Η επένδυση στις νέες εγκαταστάσεις της Αθήνας, σε συνέχεια της αντίστοιχης μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη σε νέες, ενιαίες εγκαταστάσεις πριν από έναν χρόνο, εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας ισχυρής και ενοποιημένης οργανωτικής δομής, ικανής να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, την ενσωμάτωση νέων εταιρειών και τη διεύρυνση του επιχειρηματικού του αποτυπώματος.