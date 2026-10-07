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Νέο deal στην αγορά έτοιμου φαγητού: Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε το 49% του Φρεσκούλη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:31 - 07 Οκτ 2026

Νέο deal στην αγορά έτοιμου φαγητού: Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε το 49% του Φρεσκούλη

Reporter.gr Newsroom

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Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά του έτοιμου φαγητού προχωρά ο όμιλος Σκλαβενίτης, αποκτώντας ποσοστό 49% της Eurocatering, της εταιρείας που δραστηριοποιείται με το γνωστό brand «Φρεσκούλης».

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας «Γλάρος», συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη. Πωλητές του ποσοστού ήταν το EOS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη και το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το υπόλοιπο 51% της Eurocatering παραμένει στον ιδρυτή της εταιρείας, Χρυσόστομο Μαυρόπουλο, ο οποίος διατηρεί παράλληλα τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Η πορεία των επενδυτών στην Eurocatering

Η EOS Capital είχε εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurocatering το 2021, αποκτώντας ποσοστό 31,2% έναντι 7 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο στην εταιρεία εισήλθε και η Elikonos Capital, αποκτώντας ποσοστό 17,82% έναντι 4 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη σημαντική αλλαγή στη μετοχική σύνθεση σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, όταν το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση απέκτησε συνολικά το 30% της Eurocatering. Το ποσοστό προήλθε από την αγορά του 12,18% που κατείχε η EOS Capital και του 17,82% της Elikonos Capital.

Μετά τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η μετοχική σύνθεση της Eurocatering διαμορφώθηκε σε 51% για τον Χρυσόστομο Μαυρόπουλο, 30% για το Latsco Family Office και 19% για την EOS Capital.

Με τη νέα συμφωνία, τόσο η EOS Capital όσο και το Latsco Family Office αποχωρούν από τη Eurocatering, μεταβιβάζοντας τις συμμετοχές τους στον όμιλο Σκλαβενίτη.

Έτσι, ο όμιλος Σκλαβενίτη, μέσω της «Γλάρος», αποκτά το 49% της εταιρείας και αναδεικνύεται σε νέο στρατηγικό εταίρο του Χρυσόστομου Μαυρόπουλου στην Eurocatering και το brand «Φρεσκούλης».

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου Σκλαβενίτη για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά του έτοιμου φαγητού.

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