Gastrosophy Fest powered by Protergia: Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες στο 2ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας που έγινε θεσμός

Με περισσότερους από 3.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 το Gastrosophy Fest powered by Protergia, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας διοργάνωσης που εξελίσσεται σε θεσμό της σύγχρονης γαστρονομίας.

Έμπνευση και ιδέα των Σπύρου και Βαγγέλη Λιάκου, το Gastrosophy Fest powered by Protergia αποτελεί έναν ανοιχτό κόμβο συνάντησης για όσους αγαπούν και εξελίσσουν τη γαστρονομία, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα ως μια ζωντανή και εξωστρεφή έκφραση του πολιτισμού μας.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης με παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά, πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Forum Γαστρονομίας, στο οποίο κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, παραγωγοί, οινοποιοί και επαγγελματίες του κλάδου συναντήθηκαν με το κοινό, μέσα από εμπνευσμένες συζητήσεις που ανέδειξαν τη γνώση, τη δημιουργία και τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές της γαστρονομίας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σπύρος Λιάκος περιέγραψε το όραμα του Gastrosophy Fest powered by Protergia ως ένα μεγάλο τραπέζι που χωρά μάγειρες, παραγωγούς και κοινό, τονίζοντας ότι η γαστρονομία ανήκει σε όλους και ότι η συνεργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέλιξή της και για έναν ουσιαστικό διάλογο της ελληνικής γαστρονομίας με τον κόσμο.

Η θεματική «Αρχιτεκτονική της Θρέψης», με συμμετέχοντες τους Βαγγέλη Λιάκο, Χριστόφορο Πέσκια, Νίκο Καραθάνο και Tom Aikens και συντονιστή τον Νίκο Κοντόπουλο, ανέδειξε τη σχέση της μαγειρικής με τον πολιτισμό, τη σημασία της πρώτης ύλης, της απόλαυσης και της φιλοξενίας. Ο Χριστόφορος Πέσκιας προσέγγισε τη μαγειρική ως μεταμόρφωση των προϊόντων της φύσης σε πολιτιστική έκφραση, ενώ ο Tom Aikens εστίασε στη φιλοξενία ως συνολική εμπειρία, που δημιουργεί αναμνήσεις μέσα από τη φροντίδα και τις προσωπικές ιστορίες.

Στην ενότητα «Θάλασσα ως Πηγή Θρέψης», ο Mauro Uliassi, μοιράστηκε τη βιωματική σχέση του με την Αδριατική και τη σημασία της γνώσης του τόπου και των ανθρώπων του. Μαζί με τον Λευτέρη Λαζάρου, τον Γκίκα Ξενάκη και τον Παναγιώτη Γιακαλή και συντονιστή τον Νίκο Κοντόπουλο, έθεσαν στο επίκεντρο την εποχικότητα, τη διαθεσιμότητα των αλιευμάτων και την ευθύνη της κουζίνας απέναντι στη θάλασσα. Ο Λευτέρης Λαζάρου τόνισε ότι ο μάγειρας χρειάζεται να προσαρμόζεται σε όσα μπορεί να προσφέρει η θάλασσα, αναδεικνύοντας παράλληλα είδη που συχνά παραμένουν υποτιμημένα.

Η Ana Roš, στο πάνελ «Από το Υλικό στην Ταυτότητα», με συντονιστή τον Τάσο Μητσελή υπογράμμισε τη σημασία της τοπικής πρώτης ύλης και της σχέσης παραγωγού και εστιατορίου, μέσα από τη γνώση, τη φροντίδα και τον σεβασμό στη φύση.

Η θεματική «Γαστρονομία ως Προορισμός» έφερε στο επίκεντρο τον ρόλο των εστιατορίων, των διεθνών διακρίσεων και της γαστρονομικής δημοσιογραφίας στην ανάδειξη ενός τόπου. Οι Γιώργος Χατζόπουλος, Πάνος Δεληγιάννης, Αλέξανδρος Τσιoτίνης και Alexandra Michot Food, writer and Academy Chair France for The 50 Best Restaurants, με συντονιστή τον Χρήστο Χατζηιωάννου, συζήτησαν τη δυναμική της διεθνούς αναγνώρισης, τη σημασία της φιλοξενίας και τον ρόλο της δημοσιογραφίας στην ανάδειξη νέων γαστρονομικών φωνών.

Στη θεματική «Κρασί σε Ενεστώτα Χρόνο», η συντονίστρια Κατερίνα Πουλοπούλου και ο Γιάννης Καρακάσης MW συζήτησαν τη θέση του ελληνικού κρασιού σήμερα, τη δυναμική των γηγενών ποικιλιών και τις δυνατότητες διεθνούς παρουσίας του, με έμφαση στις νεότερες γενιές και τη σύγχρονη επικοινωνία.

Το πάνελ «Τα Αόρατα Συστατικά της Θρέψης», με συντονιστή τον Χρήστο Χατζηιωάννου, έδωσε χώρο σε όσα στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή και την εστίαση. Ο Πέτρος Συρίγος μίλησε για την εργασία και τη φροντίδα πίσω από ένα προϊόν. Ο Νίκος Κόρδαρης, Business Development Senior Manager B2B στην Protergia, την ενέργεια της METLEN, ανέδειξε την παρουσία της ενέργειας σε κάθε στάδιο της τροφής και τη σημασία της κατανόησης της κατανάλωσης για μια εφαρμόσιμη ενεργειακή μετάβαση. Ο Σπύρος Ρεντετάκος, Assistant General Manager & Head of Retail Channels Eurobank, εστίασε στη χρηματοδότηση και στη συμβουλευτική υποστήριξη ως εργαλεία εξέλιξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής.

Στη θεματική ενότητα «Το Τραπέζι που Αφήνουμε Πίσω», οι Merlin Labron-Johnson, Μανώλης Παπουτσάκης, Παύλος Κυριάκης και Νίκος Θωμάς, υπό τον συντονισμό του Χρήστου Χατζηιωάννου, συζήτησαν τις επιλογές που θα διαμορφώσουν τη γαστρονομία των επόμενων χρόνων. Η προσαρμογή του μενού στη διαθέσιμη παραγωγή, η προσωπική μαγειρική ταυτότητα και η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου εργασίας συνδέθηκαν με την ανάγκη να διατηρηθούν η ανθρώπινη επαφή και η ουσιαστική σχέση με την πρώτη ύλη.

Στο πάνελ συζήτησης «Πέρα από το Πιάτο: Όταν η Επιρροή Γίνεται Πράξη», επίσης με συντονιστή τον Χρήστο Χατζηιωάννου, παρουσίασε πρακτικές εφαρμογές μέσα από τις εμπειρίες των Joe Otway, Πέτρου Δήμα, Αστέριου Κουστούδη και Rafael Cagali. Η συνεργασία με καλλιεργητές, η ανάδειξη της φυτικής κουζίνας, η ευελιξία των μενού στη μεγάλη φιλοξενία και η εκπαίδευση των ομάδων έδειξαν πώς οι αποφάσεις ενός σεφ μπορούν να επηρεάσουν μια ευρύτερη κοινότητα.

Το Forum ολοκληρώθηκε με την ενότητα «Από Γενιά σε Γενιά: Πώς μεταφέρεται η αξία της τροφής», υπό τον συντονισμό του Χρήστου Χατζηιωάννου η οποία ανέδειξε τη σημασία της γνώσης, της παράδοσης και της βιωσιμότητας στη διαμόρφωση της διατροφικής κουλτούρας των επόμενων γενεών. Ο Παναγής Μάμος, εκπρόσωπος της οικογένειας Μάμου, αναφέρθηκε στη συνέχεια της οικογενειακής ιστορίας της μπύρας Μάμος, στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας και στην εξέλιξη της παραγωγής μέσα στον χρόνο. Ο Γιάννης Μανίκης, Chief Executive Officer της MOLON LAVE S.A., τόνισε τη σημασία της προστασίας του εδάφους και του νερού, τη γνώση και την εμπειρία των παραγωγών, καθώς και τη σύνδεση της ποιότητας με την προέλευση του ελληνικού ελαιολάδου.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Νικολούζος, Σεφ & εκπρόσωπος του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ, παρουσίασε το νερό ως ουσιαστική πρώτη ύλη και υπογράμμισε τη σημασία της γνώσης και της υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Τέλος, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου στάθηκε στη δύναμη της πρακτικής διδασκαλίας και της κοινής μαγειρικής ως τρόπων ουσιαστικής μετάδοσης γνώσης, εμπειρίας και αγάπης για την τροφή στις επόμενες γενιές.

Η εμπειρία του Gastrosophy Fest powered by Protergia συνεχίστηκε στο Food Party με επιλεγμένες ετικέτες κρασιών, ποιοτικές προτάσεις ζύθου από την μπύρα ΜΑΜΟΣ και περισσότερα από 20 live cooking stations, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να έρθει ακόμη πιο κοντά στους chefs και να γνωρίσει τις πρώτες ύλες, τις τεχνικές και τις ιστορίες πίσω από τις γαστρονομικές δημιουργίες. Η επιμέλεια του menu πραγματοποιήθηκε με την ξεχωριστή υπογραφή των Basegrill, Ateno, Τραβόλτα, Hoocut και Metameat σε μια συνάντηση διαφορετικών γαστρονομικών ταυτοτήτων που ανέδειξε τη δημιουργικότητα, την ποιότητα και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία.

Μέσα από το σύνολο της διοργάνωσης και από τις συζητήσεις του Forum, αναδείχθηκε ένα κοινό μήνυμα: η αξία της τροφής διαμορφώνεται σε ολόκληρη τη διαδρομή της, από τη γη και τη θάλασσα έως την κουζίνα και το τραπέζι. Η συνεργασία, ο σεβασμός στην εποχικότητα και στους φυσικούς πόρους και η μετάδοση της γνώσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια γαστρονομία που εξελίσσεται με δημιουργικότητα, αλλά και με ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στους τόπους που μας θρέφουν.

Το Gastrosophy Fest powered by Protergia κορυφώθηκε με ένα εκρηκτικό closing live από τις 48 Ores, που ξεσήκωσαν το κοινό με τις μελωδίες τους και έδωσαν ρυθμό στο μεγάλο φινάλε της διοργάνωσης.