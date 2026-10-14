«Καρφιά» Μητσοτάκη προς ΕΕ για το ενεργειακό – Μυτιληναίος: «Κλειδί» οι επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης

Ένα από τα μεγαλύτερα αυτόνομα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh, μπαίνει σε λειτουργία. Το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας· μία επένδυση 170 εκατ. ευρώ.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε περήφανος για τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείωσε:

«Όσο περισσότερη ενέργεια μπορεί να παράγει μία χώρα , τόσο λιγότερο ευαίσθητη γίνεται στις διεθνείς διακυμάνσεις της προσφοράς», προσθέτοντας: «Όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο δίκτυο, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας ώστε να επανέρχεται στο σύστημα όταν τη χρειάζεται».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια, χωρίς να επενδύουμε σε υποδομές που μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε τους δικούς μας ενεργειακούς πόρους», τόνισε ακόμη ο κ. Μυτιληναίος.

«Μαζί με τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, η αποθήκευση δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα ενεργειακό σύστημα με μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι που έχει άμεση σχέση με το κόστος της ενέργειας. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη καθώς οι φιλόδοξοι στόχοι που έχει θέσει απαιτούν μεγάλες επενδύσεις», πρόσθεσε ακόμη ο κ. Μυτιληναίος.

Οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν απλά και μόνο επειδή έχουν τεθεί κάποιοι φιλόδοξοι στόχοι, τόνισε ακόμη ο κ. Μυτιληναίος και προσέθεσε πως αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει την βιομηχανική της βάση, πρέπει να μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις της πρόσβαση σε προβλέψιμη και ανταγωνιστική ενέργεια. Όπως τόνισε, χρειάζονται επενδύσεις που να επιτρέπουν τη ζήτηση να προσαρμόζεται στις συνθήκες της προσφοράς.

Δείτε την εκδήλωση των εγκαινίων:

Όσον αφορά τη στρατηγική της Metlen, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι ο Όμιλος επέλεξε να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση, εντάσσοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός μοχλός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Ο Αντώνης Καράτζης, από την πλευρά του, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της αποθήκευσης, εξηγώντας ότι η δυνατότητα να αποθηκεύεται η ηλεκτρική ενέργεια και να διοχετεύεται στο σύστημα όταν χρειάζεται αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας.

Τόνισε επίσης ότι ο όμιλός του παραμένει προσηλωμένος σε επενδύσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα, που προσθέτουν αξία στην οικονομία. Εκδήλωσε, τέλος, την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη Metlen, την οποία χαρακτήρισε ελληνικό όμιλο με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων.

Μητσοτάκης: Αιχμές κατά της Ευρώπης για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης

Στην εκδήλωση, πέρα από τον CEO της Metlen Ευάγγελο Μυτιληναίο, απηύθυνε ομιλία και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής απάντησης στην ενεργειακή κρίση, με φόντο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα για τις παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα.

Ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στη διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, που συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την άμεση συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην αντλία. Όπως ανέφερε, η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο συνεχίζεται, ενώ ισόποση συνεισφορά προσθέτουν και τα διυλιστήρια, με αποτέλεσμα η συνολική παρέμβαση να διαμορφώνεται σε 40 λεπτά.

«Εκτιμούμε ότι αυτή θα ανοίξει γύρω στο 1,55 ευρώ», σημείωσε για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, τονίζοντας ότι θα είναι αισθητά χαμηλότερη από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η προηγούμενη περίοδος, τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη διεύρυνση της στήριξης των νοικοκυριών, καθώς το επίδομα θέρμανσης καλύπτει πλέον όλες τις πηγές ενέργειας. «Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή. Το τονίζω αυτό. Πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ», ανέφερε, προσδιορίζοντας σε περίπου 1,2 εκατομμύρια τα νοικοκυριά που αφορά η παρέμβαση· μία παρέμβαση κοινωνικά δίκαιη, όπως είπε, καθώς λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και ανάγκες θέρμανσης σε όλη την επικράτεια.

Βάζοντας, δε, σε σειρά τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, είπε: πρώτα η θέρμανση των νοικοκυριών, στη συνέχεια το πετρέλαιο κίνησης και έπειτα η βενζίνη. «Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κοστολογημένα μέτρα, τα οποία θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.

Ωστόσο, μιλώντας για την ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές κατά της Ευρώπης, ενώ προανήγγειλε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει το ζήτημα της μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η κριτική του επικεντρώθηκε στην ανάγκη η ΕΕνα προχωρήσει πέρα από τις συστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το σβήσιμο των φώτων ή ο περιορισμός της κατανάλωσης βενζίνης. «Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες, πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, θέτοντας ουσιαστικά το ζήτημα της προσαρμογής της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής στις έκτακτες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πλέον μία πλεονασματική χώρα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. «Πάντα χρειαζόταν να εισάγουμε. Αυτό το έλλειμμα έχει πια γίνει πλεόνασμα» εξήγησε, λέγοντας ότι πάνω από τη μισή παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χάρη στις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει στα δίκτυα.

Ωστόσο, όπως τόνισε, «οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί καθώς η “πράσινη” μετάβαση πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σπριντ, αλλά ένας μαραθώνιος» και «πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μεσοδιάστημα τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίζουν να έχουν σημαντικό ρόλο».

«Σε έναν πλανήτη που ακόμη θα χρειάζεται ορυκτά καύσιμα, σε μία Ευρώπη που είναι ακόμα εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο» σημείωσε και τόνισε ότι «αυτός είναι ο λόγος που στηρίζουμε και τα διυλιστήριά μας».

Τέλος, δίνοντας πολιτικό... άρωμα στην παρέμβασή του, σχολίασε πως η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των οικονομικών πιέσεων μπορεί να ενισχύσει τις δυνάμεις του λαϊκισμού.

«Σε ένα περιβάλλον πολιτικής αναταραχής που οι δυνάμεις του λαϊκισμού ενισχύονται, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η πράσινη μετάβαση, αλλά τελικά να στηρίζουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες όταν αυτοί το έχουν περισσότερο ανάγκη», ανέφερε.