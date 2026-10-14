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Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)
Οικονομία
13:46 - 14 Οκτ 2026

Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom

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Κατά 40 λεπτά μειώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 20 λεπτά η τιμή του diesel κίνησης και κατά 10 η τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, ενώ παράλληλα αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που επιφέρει η διεθνής ενεργειακή κρίση.  

Σύμφωνα με τα συναρμόδια Υπουργεία, ΥΠΕΝ και ΥΠΕΘΟ, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της επιβάρυνσης των νοικοκυριών και του κόστους των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τι δίνει το κράτος - Οι νέες επιδοτήσεις

Από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία:

  • 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης,
  • 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης (diesel),
  • 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (από τις 17/10).

Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.

Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη μείωση, με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι εταιρείες διύλισης προστίθενται στην κρατική επιδότηση διαμορφώνοντας το συνολικό όφελος ως εξής:

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Το κράτος και τα διυλιστήρια απορροφούν από κοινού 40 λεπτά από κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης και 20 λεπτά από κάθε λίτρο diesel κίνησης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από το 1,95 ευρώ στο 1,55 ευρώ – Πραγματικό κόστος κοντά στο 1,35 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των διυλιστηρίων:

  • Η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο.
  • Η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο (από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών).
  • Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος, με βάση τα παραπάνω, αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο.

Δηλαδή, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος, σε σχέση και με το 1,75 ευρώ/λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο. Για αυτούς τους δικαιούχους, η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.

Έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για ολόκληρο τον χειμώνα

Πέρα από τη μείωση της τιμής στην αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

  • Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.
  • Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης.
  • Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία.

Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της αύξησης του επιδόματος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.

Διπλή προστασία των νοικοκυριών

Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνει:

  • 46 εκατ. ευρώ για άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.
  • 52 εκατ. ευρώ πρόσθετους πόρους για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Η φιλοσοφία των μέτρων είναι σαφής. Από τη μία οριζόντια παρέμβαση για να μειωθούν άμεσα οι τιμές και από την άλλη πρόσθετη, στοχευμένη ενίσχυση για τα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητά τους. Στόχος είναι να συγκρατήσει το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης, να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις και να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των οικογενειών.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έως σήμερα

Σύμφωνα με τα συναρμόδια Υπουργεία, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι:

- Επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο με συνολικό κόστος 262 εκατ. ευρώ: (α) Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον Απρίλιο και Μάιο, 15 λεπτά για τον Ιούνιο, 10 λεπτά για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και 15 λεπτά για τον Οκτώβριο, (β) επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και (γ) επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο δίκτυο με 10 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου.

- Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 κατά 30% με εκτιμώμενο κόστος 52 εκατ. ευρώ.

- Κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026 ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα με κόστος 113 εκατ. ευρώ.

- Επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ.

- Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ.

- Επιδότηση βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπό τον όρο τουλάχιστον 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ (επιβαρύνει το 2027).

- Έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026 που καταλαμβάνει το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατ. νοικοκυριά), με κόστος 232 εκατ. ευρώ.

- Αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 ευρώ το κάθε παιδί και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο), καταλαμβάνει το 85% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές), με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

- Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων). Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση της επιδότησης στα 300 ευρώ, με επιπλέον ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ. Με τη διεύρυνση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (2,2 εκατ. δικαιούχοι συνολικά) και την αύξηση σε 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατ. ευρώ.

Συνολικό κόστος: 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατ. έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 14:15
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