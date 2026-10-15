Μυτιληναίος: Η αποθήκευση ενέργειας «κλειδί» για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

«Χθες, στη Λάρισα, εγκαινιάσαμε τη μεγαλύτερη αυτοτελή εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία αναπτύχθηκε από τη Metlen σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Καράτζη», ανέφερε σήμερα (15/10) ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με αφορμή τα εγκαίνια της νέας μονάδας αποθήκευσης στις Νέες Καρυές Λάρισας.

Πιο αναλυτικά, όπως σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος σε ανάρτησή του στο LinkedIn:

«Με ισχύ 330 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 790 MWh, αποτελεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αυτού του είδους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία αυτού του ορόσημου υπερβαίνει κατά πολύ το ίδιο το έργο. Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση.

Για πολλές αγορές, η πλέον επείγουσα προτεραιότητα δεν είναι πλέον μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ο συνδυασμός τους με την αποθήκευση ενέργειας: ένα υβριδικό μοντέλο που μπορεί να παρέχει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια όταν αυτή χρειάζεται, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και προσιτού κόστους ενέργειας.

Για τις χώρες που δεν διαθέτουν δικούς τους ορυκτούς ενεργειακούς πόρους ή την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν το πετρέλαιο στα 100 δολάρια ανά βαρέλι ή το φυσικό αέριο στα 87 ευρώ/MWh, ο συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης προσφέρει μια πρακτική οδό προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και διαρθρωτικά χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα από τον ενεργειακό τομέα. Η αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές αποτελεί θεμέλιο για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την οικονομική ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία», επισήμανε ο κ. Μυτιληναίος και συμπλήρωσε ότι:

«Η Ευρώπη, όπως και κάθε οικονομία που εξαρτάται από εισαγωγές ενέργειας, δεν μπορεί να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της χωρίς να αντιμετωπίσει τόσο το κόστος όσο και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Στη METLEN, το αναγνωρίσαμε αυτό εγκαίρως. Το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, στην Ελλάδα και διεθνώς, αντανακλά τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε αυτό το υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, καθώς και να επενδύσουμε στις υποδομές που θα στηρίξουν την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης.

Το έργο της Λάρισας αποτελεί ένα απτό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής στην πράξη, καθώς και του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ισχυρές συνεργασίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μας τίμησε με την παρουσία του στα εγκαίνια, τον Αντώνη Καράτζη και τους συνεργάτες μας στον Όμιλο Καράτζη, καθώς και την ομάδα μας στη METLEN, χάρη στην οποία αυτό το έργο έγινε πραγματικότητα.

Το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης δεν θα εξαρτηθεί μόνο από το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όταν δεν λάμπει ο ήλιος ή δεν φυσάει ο άνεμος», κατέληξε ο κ. Μυτιληναίος.