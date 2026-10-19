Enaon EDA: Πρόταση για έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης φυσικού αερίου και επιδότηση €1.000

Έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλους τους μη βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και οικονομικό κίνητρο ύψους 1.000 ευρώ για νέες συνδέσεις σε περιοχές με χαμηλή διείσδυση του φυσικού αερίου, προβλέπει η εισήγηση της Enaon EDA για τη ρυθμιστική περίοδο 2027-2030.

Η πρόταση της εταιρείας για το απαιτούμενο έσοδο και τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων να λήγει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Η διαβούλευση διεξάγεται παράλληλα με εκείνη που αφορά τα νέα στοιχεία του Προγράμματος Ανάπτυξης της Enaon EDA για την περίοδο 2027-2031, προκειμένου οι δύο εισηγήσεις να αξιολογηθούν σε ενιαία και συνεκτική βάση.

Στα 269,07 εκατ. ευρώ το απαιτούμενο έσοδο το 2030

Σύμφωνα με την εισήγηση της Enaon EDA, το απαιτούμενο έσοδο ακολουθεί ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ειδικότερα, από 248,49 εκατ. ευρώ το 2027 προβλέπεται να αυξηθεί σε 256,81 εκατ. ευρώ το 2028 και σε 265,75 εκατ. ευρώ το 2029, προσεγγίζοντας τα 269,07 εκατ. ευρώ το 2030.

Για το σύνολο της ρυθμιστικής περιόδου, η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) υπολογίζεται σε 392,43 εκατ. ευρώ, οι αποσβέσεις παγίων σε 232 εκατ. ευρώ και οι λειτουργικές δαπάνες σε 232,08 εκατ. ευρώ. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται ακόμη λοιπά έσοδα ύψους 6,3 εκατ. ευρώ και ανακτήσιμες διαφορές 189,91 εκατ. ευρώ.

Στο 8,70% το προτεινόμενο WACC

Για την περίοδο 2027-2030, το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) προτείνεται να διαμορφωθεί σε 8,70% σε ονομαστικές προ φόρων τιμές.

Η εισήγηση συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση ανεξάρτητου συμβούλου του Διαχειριστή, στην οποία αναλύονται οι παραδοχές και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των επιμέρους παραμέτρων.

Μεταξύ αυτών, η απόδοση χωρίς κίνδυνο ανέρχεται σε 2,96%, το περιθώριο απόδοσης αγοράς σε 5,83% και το ασφάλιστρο κινδύνου χώρας σε 0,66%. Το κόστος ιδίων κεφαλαίων προ φόρων υπολογίζεται σε 10,62%, ενώ το κόστος δανεισμού προ φόρων σε 4,90%. Ο μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης προσδιορίζεται σε 33,60%.

Πλησιάζουν τις 920.000 οι συνδέσεις έως το 2030

Σημαντική αύξηση του αριθμού των πελατών της κατά την τετραετία προβλέπει η Enaon EDA. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των τελικών πελατών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 750.854 το 2027 σε 809.377 το 2028 και 866.512 το 2029, φτάνοντας τους 919.936 το 2030.

Η συντριπτική πλειονότητα αφορά οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, οι οποίοι προβλέπεται να αυξηθούν από 750.352 σε 919.399 στο ίδιο διάστημα.

Παράλληλα, οι βιομηχανικοί πελάτες αναμένεται να ανέλθουν σε 502 το 2030, από 469 το 2027, ενώ οι πελάτες συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) προβλέπεται να αυξηθούν από 33 σε 36.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για τους μη βιομηχανικούς καταναλωτές και το οικονομικό κίνητρο των 1.000 ευρώ για νέες συνδέσεις σε περιοχές χαμηλής διείσδυσης εντάσσονται στα μέτρα που περιλαμβάνει η πρόταση της εταιρείας για την ανάπτυξη του δικτύου.

Ανοδική πορεία για τη ζήτηση φυσικού αερίου

Αύξηση προβλέπεται και στη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 16,39 εκατ. MWh το 2027, 17,74 εκατ. MWh το 2028 και 18,60 εκατ. MWh το 2029, προσεγγίζοντας τις 19,31 εκατ. MWh το 2030.

Η κατανάλωση των οικιακών και εμπορικών πελατών αναμένεται να αυξηθεί από 7,71 εκατ. MWh το 2027 σε 9,79 εκατ. MWh το 2030, με το συνολικό μέγεθος της τετραετίας να υπολογίζεται σε 35,14 εκατ. MWh.

Για τη βιομηχανική κατανάλωση, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 8,35 εκατ. MWh το 2027, 8,93 εκατ. MWh το 2028, 9,10 εκατ. MWh το 2029 και 9,19 εκατ. MWh το 2030. Ο συνολικός όγκος της περιόδου εκτιμάται σε 35,56 εκατ. MWh.

Στην κατηγορία του CNG, η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί από 329.583 MWh το 2027 σε 339.538 MWh το 2030, με το συνολικό μέγεθος της τετραετίας να ανέρχεται σε 1.338.061 MWh.

Αυξάνονται οι αποδόσεις και οι λειτουργικές δαπάνες

Η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης προβλέπεται να αυξηθεί από 89,1 εκατ. ευρώ το 2027 σε 94,75 εκατ. ευρώ το 2028, 101,47 εκατ. ευρώ το 2029 και 107,11 εκατ. ευρώ το 2030.

Ανοδικά κινούνται και οι λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 56,6 εκατ. ευρώ το 2027, 57,65 εκατ. ευρώ το 2028, 58,47 εκατ. ευρώ το 2029 και 59,36 εκατ. ευρώ το 2030.

Την ίδια στιγμή, οι ανακτήσιμες διαφορές που ενσωματώνονται στους υπολογισμούς των τιμολογίων προβλέπονται σε 45,94 εκατ. ευρώ το 2027, 46,95 εκατ. ευρώ το 2028, 47,98 εκατ. ευρώ το 2029 και 49,04 εκατ. ευρώ το 2030. Το συνολικό ποσό για την τετραετία ανέρχεται σε 189,91 εκατ. ευρώ.

Έως τις 6 Νοεμβρίου οι παρατηρήσεις

Η ΡΑΑΕΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί της εισήγησης της Enaon EDA έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως προς την Αρχή. Η διαδικασία θα συμβάλει στην αξιολόγηση του απαιτούμενου εσόδου και του σχεδίου τιμολογίων που θα διέπουν τη διανομή φυσικού αερίου κατά τη νέα ρυθμιστική περίοδο.