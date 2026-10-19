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Μυτιληναίος στο CNBC: «Καμπανάκια» και προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης - «Σήμα» για την αποθήκευση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:51 - 19 Οκτ 2026

Μυτιληναίος στο CNBC: «Καμπανάκια» και προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης - «Σήμα» για την αποθήκευση

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC, όπου μίλησε για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τη θέση της ηπείρου σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, καθώς και για την ανάγκη προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των στρατηγικών της πόρων.

Αναφερόμενος στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία και το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε στις ευρύτερες προεκτάσεις για τον ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντηση με τους Προέδρους Τραμπ και Σι, σημείωσε ότι μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε ουσιαστικά να εξελιχθεί σε μια «νέα Γιάλτα». Τόνισε ότι, εάν το μέλλον της Ευρώπης και της Ουκρανίας συζητείται χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή, τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα ως προς το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί ακόμη να θεωρείται παγκόσμιος παίκτης.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική και βιομηχανική θέση της Ευρώπης, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η ήπειρος παραδοσιακά στηρίχθηκε στην ισχυρή «ήπια ισχύ» της, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον πολιτισμό, την καινοτομία, τις βιομηχανικές δυνατότητες, τα πανεπιστήμια και την πνευματική ιδιοκτησία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αυτό το μοντέλο βασίστηκε επίσης στην πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια, σε μεγάλες εξαγωγικές αγορές και στην ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, συνθήκες που πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες. Σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης στο scrap αλουμινίου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ενώ η Ευρώπη επιδιώκει να επιταχύνει την απανθρακοποίηση και να ενισχύσει την ανακύκλωση, πολύτιμες στρατηγικές πρώτες ύλες εξακολουθούν να εξάγονται εκτός της ηπείρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμό 50% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο, ενώ εφαρμόζουν μηδενικό δασμό στο scrap, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές scrap αλουμινίου προς τις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 243%. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη βιομηχανία της να κατευθύνονται αλλού», τόνισε.

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Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας. Σημείωσε ότι η METLEN διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, έχοντας υλοποιήσει πολυάριθμα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage Systems) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πρόσφατα εγκαινίασε και το μεγαλύτερο αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα, το οποίο συγκαταλέγεται παράλληλα μεταξύ των μεγαλύτερων του είδους του στην Ευρώπη, με ισχύ 330 MW. Όπως επισήμανε, ο τομέας της αποθήκευσης ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Κλείνοντας, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία οικοδόμησε διαχρονικά την ισχύ της, αλλά να τα ενισχύσει δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και το προσιτό ενεργειακό κόστος, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία. Όπως επισήμανε, το μέλλον της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να αξιοποιήσει τη βιομηχανία, τις ιδέες και την καινοτομία της και να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε ουσιαστική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 15:07
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