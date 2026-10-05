Καββαδάς: Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές €53,77 εκατ.

Τη στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες, αλλά και την ανάγκη η επόμενη ημέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας να συνδεθεί με τον εκσυγχρονισμό, τη βιοασφάλεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς, εγκαινιάζοντας την 3η Αγροτική Έκθεση AGRE AMFI στην Αμφιλοχία.

Ο Υφυπουργός μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, επισημαίνοντας ότι μέσα σε τρία χρόνια η AGRE AMFI έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή. «Η έκθεση φέρνει κοντά παραγωγούς, κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις της μεταποίησης και της αγροδιατροφής και δίνει χώρο τόσο στην παράδοση όσο και στις νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό το Υπουργείο τη στηρίζει με την αιγίδα του», ανέφερε.

Ο κ. Καββαδάς συνεχάρη τον Δήμο Αμφιλοχίας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, τους διοργανωτές και τους εκθέτες, τονίζοντας ότι «πίσω από κάθε περίπτερο βρίσκεται ένας παραγωγός, μια οικογένεια, μια μικρή επιχείρηση: άνθρωποι που επέλεξαν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περίπτερο με τα περίτεχνα εκθέματα από το πορσάνικο μαχαίρι από τον Πόρο Λευκάδας. Τονίζοντας ότι η τέχνη κατασκευής του, με ιστορία πάνω από 300 χρόνια, εντάχθηκε το 2020 στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πρώτη στην Ελλάδα η Αιτωλοακαρνανία

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι ο νομός Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στην πρώτη θέση πανελλαδικά τόσο σε αριθμό αιγοπροβάτων όσο και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με περισσότερα από 1 εκατ. ζώα και πάνω από 7.600 ενεργές μονάδες. Μόνο στην Αμφιλοχία λειτουργούν περίπου 1.150 εκτροφές, με 150.000 αιγοπρόβατα και πολλές εκτροφές βοοειδών. «Αυτό σημαίνει εισόδημα για χιλιάδες οικογένειες, ζωντανά χωριά και μια ολόκληρη αλυσίδα γύρω από το γάλα, το κρέας και το τυρί», ανέφερε.

Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές

Αναφερόμενος στην ευλογιά, ο κ. Καββαδάς σημείωσε ότι στην περιοχή θανατώθηκαν 1.045 αιγοπρόβατα, έχουν αποζημιωθεί 8 κτηνοτρόφοι με 128.550 ευρώ, ενώ χθες πληρώθηκαν ακόμη 2. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές για την απώλεια εισοδήματος.

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου δεν έχει καταγραφεί νέο κρούσμα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη υπογραφεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πίστωση των 53.773.000 ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων στο κόστος των ζωοτροφών σε ολόκληρη τη χώρα. «Τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η ΚΥΑ και οι δικαιούχοι θα πληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο», τόνισε.

Για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου διευκρίνισε ότι θα προχωρήσει όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και με την έγκριση των κτηνιατρικών αρχών. «Η ανασύσταση δεν αρκεί να αντικαταστήσει τα ζώα που χάθηκαν. Πρέπει να οδηγήσει σε σύγχρονες, αδειοδοτημένες μονάδες που τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται συνολικό Σχέδιο Ανάταξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Έργα και επενδύσεις στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 εντάχθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία 62.740 δικαιούχοι, με προϋπολογισμό σχεδόν 491 εκατ. ευρώ.

Στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ εγκρίθηκαν για τον Δήμο Αμφιλοχίας δύο έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ στον νομό συνεχίζονται τέσσερα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα προϋπολογισμού 8,7 εκατ. ευρώ. Μέσα στον Οκτώβριο ανοίγει επίσης πρόσκληση 2,2 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα.

Παράλληλα, τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, ύψους 263,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούν τον εκσυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού, την ενεργειακή αναβάθμιση και τις νέες τεχνολογίες. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 20 Ιανουαρίου 2027.

Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με δημόσια δαπάνη 160 εκατ. ευρώ, που μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις 365 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, με εγγύηση έως 70% του δανείου και επιδότηση επιτοκίου έως 4% για 4 χρόνια, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ και, για πρώτη φορά, ένα διακριτό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους νέους γεωργούς.

Στην Αιτωλοακαρνανία έχουν επίσης ενταχθεί 10 Ομάδες Παραγωγών με ενίσχυση περίπου 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του LEADER διατίθενται στον νομό πόροι άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε τέλος στους νέους, σημειώνοντας ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα 2.289 νέοι γεωργοί του νομού έλαβαν 40,1 εκατ. ευρώ, ενώ στη νέα περίοδο έχουν ήδη υποβληθεί 505 αιτήσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ.