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ΕΛΓΑ: Έως 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:02 - 12 Οκτ 2026

ΕΛΓΑ: Έως 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Reporter.gr Newsroom

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Έως τις 19 Οκτωβρίου 2026 έχουν περιθώριο οι αγρότες του Οροπεδίου Λασιθίου, των οποίων οι καλλιέργειες καταστράφηκαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης στον ΕΛΓΑ.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις της 1ης έως και 4ης Οκτωβρίου 2026 και από τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν στην περιοχή του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου οφείλουν να καταθέσουν δήλωση μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Η διαδικασία γίνεται βάσει του ν. 3877/2010 και των κανονισμών του ΕΛΓΑ, και αφορά αποζημιώσεις για απώλεια φυτικής παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου, γεωργικών εγκαταστάσεων και γεωργικού εξοπλισμού.

Οι δηλώσεις ζημιάς κατατίθενται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον οικείο Δήμο.

Δηλώσεις για απώλειες ζωικού κεφαλαίου

Οι δηλώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου, τις οποίες έχουν ήδη υποβάλει οι κτηνοτρόφοι, βρίσκονται υπό έλεγχο από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ. Στόχος είναι να συνταχθούν τα σχετικά πορίσματα και να καθοριστούν οι αποζημιώσεις για κάθε δικαιούχο ασφαλισμένο παραγωγό.

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