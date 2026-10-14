Allwyn: Νέα αγορά μετοχών αξίας €13,33 εκατ. από το Valea Foundation

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι στις 14 Οκτωβρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από το VALEA FOUNDATION, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε σχέση με την ακόλουθη συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Στις 13 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 1.074.307 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 12,41 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 13.331.303,63 ευρώ.
Οι συναλλαγές επί των κοινών μετοχών έλαβε χώρα στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.