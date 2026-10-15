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Εθνική Ασφαλιστική: Επίσημος Χορηγός του 18ου Greece Race for the Cure
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17:31 - 15 Οκτ 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Επίσημος Χορηγός του 18ου Greece Race for the Cure

Reporter.gr Newsroom

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Η Εθνική Ασφαλιστική έδωσε και φέτος το «παρών» στο 18ο Greece Race for the Cure, τον αγώνα-θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ως επίσημος χορηγός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της εταιρείας συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου και τον περίπατο, στηρίζοντας τον σκοπό της διοργάνωσης. Με τη χορηγία της και την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της, η εταιρεία συνέβαλε στη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής βρέθηκαν στο Πεδίον του Άρεως, συμμετέχοντας στον συμβολικό αγώνα δρόμου των 5 χλμ. και στον περίπατο των 2 χλμ. Η ομάδα της εταιρείας ένωσε τα βήματά της με περισσότερους από 58.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά που πήραν μέρος στη φετινή διοργάνωση, με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα από όλη την Ελλάδα. Με την παρουσία τους, οι άνθρωποι της Εθνικής Ασφαλιστικής στάθηκαν δίπλα στις γυναίκες που έχουν νοσήσει και στις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης και την αξία της συλλογικής προσπάθειας.

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη φροντίδα της υγείας και έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Η σταθερή παρουσία της στο Greece Race for the Cure, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», εκφράζει έμπρακτα αυτή τη δέσμευση. Μαζί με τους ανθρώπους της, η εταιρεία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, ενθαρρύνοντας όλους να δίνουν στην υγεία τους τη φροντίδα και την προσοχή που αξίζει.

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