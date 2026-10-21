ΣΕΒ: Υπέγραψε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της τσιμεντοβιομηχανίας για τα έτη 2025-2026

Νέα διετή Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την Τσιμεντοβιομηχανία, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργατών – Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων την Τρίτη (20/10).

Η νέα σύμβαση προβλέπει αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα βασικά ημερομίσθια για το 2025 και το 2026, με αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2025, με βελτιώσεις σε βασικές θεσμικές ρυθμίσεις καθώς και νέες παροχές προς τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι «Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο της Τσιμεντοβιομηχανίας, έναν κλάδο με σημαντική συμβολή στην ελληνική παραγωγή και συνολικά στην οικονομία της χώρας, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την αξία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων. Οι μισθολογικές αυξήσεις και οι πρόσθετες παροχές, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της οικογένειας και στην εκπαίδευση των τέκνων, αναδεικνύουν τη δυνατότητα των ίδιων των κοινωνικών εταίρων να δίνουν πρακτικές απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Παράλληλα, η συμφωνία επιβεβαιώνει ότι ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των όρων εργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».